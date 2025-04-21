未來台東極限公園就是以前的「台東公園」 議長吳秀華秀舊照

吳秀華提供高清原照，造型的確有年代感，背後滯洪池也是拍照勝地。（吳秀華提供）

2025/04/21 17:12

〔記者劉人瑋／台東報導〕位在台東分局旁的空地未來將成為台東極限公園，埋在荒煙蔓草下的乾涸池子本為滯洪池，其實在今天之前，年輕一輩台東人根本不知此為何物。議長吳秀華致詞說，以前自己讀東女時還和許多人一樣，曾在此拍照留念。其所言實難想像當時盛況，但吳秀華後也提供照片，的確當時許多人也在此留影，今昔環境差異甚大。

吳秀華在致詞時連說數次「真的！這裡的確是以前大家拍照、釣魚處」，並表示願意提供照片以取信於人。

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一系列「半屏山髮型、高腰褲」照片，的確從照片主角的外型看得出十分有年代感，提供者吳秀華表示，自己看了都很好笑，但避免「社死」還是要打上馬賽克。即使如此，高中時期的吳秀華與現今差距並非到難以辨認，甚至可說只是「嫩」了一點，只是如今臉部稍微豐潤一點。

建設處某高階主管表示，此處就是「台東公園」，自己年紀略少於議長，到自己讀東中時就只剩下釣魚的功能，自己當時很認真讀書、不拍照，釣魚也只是同學蹺課出來釣，自己在旁邊看而已。只是當自己高中畢業之後的20餘年，此處滯洪池也因抽水機廢棄，整個公園就不再管理。

建設處表示，以往滯洪池都靠抽水機將水抽往桂林南路的大排，荒廢後就由雨水自然滲入地下，目前施工中的是台東大學的機車道下埋設排水渠道，透過重力東流至中華路排水溝，而以往的池子外型仍留下，將在鋪設後成為碗型、滑板等極限設施跑道。

吳秀華提供高清原照，造型的確有年代感，背後滯洪池也是拍照勝地。（吳秀華提供）

現在稍微整理後的「台東公園」。（記者劉人瑋攝）

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