反對南山公墓全區保留 南市議員揚言刪預算、明向黃偉哲陳情

台南市南區、安平區選議員及南區20多位里長齊聚市議會召開記者會，反對南山公墓全區保留。（記者蔡文居攝）

2025/04/21 16:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市南區南山公墓保留與開發爭議多年，台南市文資審議委員會將於4月23日開會審議，台南市南區、安平區選區5名議員及南區20多位里長今天召開記者會，質疑南山公墓嚴重影響地方發展，讓南區成為二等公民，他們反對無意義的全區保留，更不能讓幾位文資委員就決定南區的未來，揚言要刪減文資審議委員會出席費預算，明天並將到市長室，向市長黃偉哲呈遞連署書。

守護南山公墓團體表示，南山公墓是台灣少數結合文化、自然、生態、教育的複合型歷史場域，橫跨明鄭、清領、日治、戰後時期，是台灣城市中最具歷史層次與族群交織的墓葬地景之一。這不僅是台南的文化資產，更是整個台灣主體歷史的縮影。市府應向中央爭取成為台灣第一座國家級生態歷史文化墓葬園區後，清除怠惰多年未積極處理的各類廢棄物，創造更多空間成為綠地，設立妥適的行人動線、照明設施、解說牌、遊客中心、故事館、文物館、簡報室等，與附近的哈赫拿爾森林整合成為竹溪水岸綠色廊帶。

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南市民政局副局長吳明熙說，南山公墓確實影響南區的發展，民政局的立場與地方人士一致，尊重未來文資審查的結果，不具文資價值的其他區域應儘速開發。

文資處代理處長林喬彬則說，民間團體依文資法提報南山公墓登錄為文化景觀，文資處沒有要說全區保留或部分保留，因目前還在文資審議階段，文資處尊重審議委員會的審議結果。

南市文資審議委員會將於本月23日開會審議，南山公墓區周邊3千餘位居民聯名連署反對全區保留，南市議員林美燕今天偕同盧崑福及周麗津、林依婷、李啟維等議員舉辦「支持南山公墓開發，極力反對無意義全區保留」記者會，南區20多位里長也出席聲援。

林美燕等議員指出，南區南山公墓廣達130公頃，與南區明德、大恩、大忠及明亮、府南、郡南等6里的住宅區域緊鄰，嚴重影響南區整體發展；賴總統擔任台南市長任內已規劃殯葬專區，地方都認同適度開發，可惜市府卻未確實執行。未居住在當地的民團擅自提議全區保留，非常不恰當，市府審議是否列為文資，已延宕多年，非常沒效率。

南區里長聯誼會會長、開南里長梁坤財說，南區基層都贊成適度開發南山公墓，且不反對具有文資價值的墳墓。

南山公墓更新發展促進會、明亮里長蘇三柱則指出，地方人士多年來主張適度開發南山公墓區，不容許外地人再干預南區的發展。

南市議員舉辦「支持南山公墓開發，極力反對無意義全區保留」記者會，南區里長聯誼會會長梁坤財說（左2），地方反對全區保留，不反對適度開發。（記者蔡文居攝）

民團主張爭取南山公墓成為台灣第一座國家級生態歷史文化墓葬園區，與哈赫拿爾森林整合成為竹溪水岸綠色廊帶。 （記者蔡文居攝）

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