玉山塔塔加垃圾桶撤除月餘 少數遊客垃圾丟公廁

玉山塔塔加撤光防熊垃圾桶，園區已無戶外垃圾桶可丟垃圾，多數遊客會配合將垃圾帶下山，但仍有少數人會把垃圾丟進公廁，容易吸引野生動物翻找取食。（記者劉濱銓攝）

2025/04/21 16:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園今年3月起撤除塔塔加遊客中心防熊垃圾桶，此後園區再也沒有戶外垃圾桶可丟垃圾，玉山國家公園管理處表示，垃圾桶撤除已超過1個月，期間雖有民眾詢問，但經溝通，大都能理解無痕山林目的，並會把垃圾帶下山，僅少數遊客仍會將車內垃圾拿到停車場公廁垃圾桶丟棄，後續會再加強宣導，避免動物翻找垃圾覓食。

玉管處表示，塔塔加園區山林與野生動物生態豐富，每年吸引6、70萬人次造訪，過去園區設有戶外垃圾桶，但因遊客太多，垃圾廚餘常常滿溢堆置，吸引台灣獼猴、黃喉貂等動物取食，因此2023年起撤除塔塔加戶外垃圾桶，僅剩遊客中心外仍有2個防熊垃圾桶，今年3月起也撤光防熊垃圾桶，讓遊客將自己的垃圾帶下山。

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玉管處說，園區撤除垃圾桶經過長時間的宣導，雖然撤光後仍有遊客會詢問，但經過說明，多數遊客都能理解無痕山林與垃圾減量，並會配合將垃圾帶下山。

不過仍有少部分遊客，會將車內垃圾拿到公廁垃圾桶丟棄，由於廁所垃圾桶僅供如廁使用，若將廚餘、一般垃圾丟進公廁，仍有可能吸引台灣獼猴等野生動物進入翻找，呼籲遊客多加配合，以維護山林與動物生態。

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