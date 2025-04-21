管制中生修讀核心技術 教育部召開跨部會會議

管制中生修讀核心技術，教育部今說明已召開跨部會會議。（記者林曉雲攝）

2025/04/21 16:25

〔記者林曉雲／台北報導〕依行政院長卓榮泰指示，教育部今（21）日說明，已召開「管制中生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，各部會依注意事項及行政院公告核心關鍵技術項目等內涵，將進一步盤點所屬國家安全、機密、核心關鍵技術項目等，所涉及之院、系、所及學位學程，教育部待彙整各部會的建議之後，將納入114學年度中生招生管制相關作業辦理。

卓榮泰要求國科會、國防部、經濟部、農業部、數發部及海洋委員會等掌握國防科技、攸關台灣產業競爭力關鍵核心技術的部會，要確實提報。

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教育部說明，行政院自2023年起，依國家核心關鍵技術認定辦法第6條規定，每年公告「國家核心關鍵技術項目及其主政機關」，112年度公告22項，113年再增19項、共32項，其核心關鍵技術包含國防相關科技及各部會攸關台灣產業競爭力之關鍵技術。

教育部表示，100年1月公告「大陸地區學生不得進入涉及國家安全、機密之院、系（科）、所及學位學程修讀之認定基準及相關注意事項」，載明學校系所管制及中國學生修讀課程之應注意事項，自100學年度起皆由各部會提供涉及國安機密系所名單，作為教育部不予核定中生招生名額之重要依據。

教育部說明，已召開跨部會研商會議，各部會在會後依注意事項及行政院公告核心關鍵技術項目等內涵，將進一步盤點所屬國家安全、機密、核心關鍵技術項目等所涉及之院、系、所及學位學程，在彙整各部會建議後，將納入114學年度中生招生管制相關作業辦理。

教育部表示，去年新增10個項目範圍涵蓋太空、量子科技、半導體及能源領域，像是量子位元設計與製程技術、低溫半導體晶片電路設計與製程，及人工智慧運算之高效能晶片設計技術。113學年度共有3852位中生，其中2296人是短期研修生，1556人是學位生，新生128人。

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