基隆籌設搜救犬隊 善心市民遵父親遺願捐搜救犬運輸車

洪先生遺孀賴俞蓉女士（左5）及女兒洪子淯（右4）代表捐贈搜救犬運輸車給基隆市消防局使用。（記者吳昇儒翻攝）

2025/04/21 16:27

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕近年來地震災害頻傳，如遇人員受困的重大災害，搜救犬是一大助力。基隆市消防局長游家懿上任後，積極籌備培訓成立搜救犬隊。長期做善事的市民洪瑋濃生前交代女兒，希望能夠捐贈一輛救災或救護車，洪女與消防局溝通後，決定改捐贈搜救犬運輸車，幫助搜救犬隊。今日在市長謝國樑的見證下，將車輛捐給消防局使用。

基隆市消防局災害搶救科長蘇元鏞指出，局長游家懿上任後，除了將七堵分隊升格搜救層級，變成基隆市消防局特搜隊之外，也積極成立搜救犬隊，萬一遇到重大災害，可以即時進行救援。

請繼續往下閱讀...

目前除了改建暖暖分隊當作犬搜隊的基地外，另也從關務署候選的緝毒犬中「挖角」2隻拉不拉多犬Clint及Candice，派往培訓準備考照。但犬隻運送到災害現場，需要特殊改裝車輛，讓人傷透腦筋。

碰巧洪先生的家屬向消防局透露想要捐贈救災或救護車輛，經與家屬討論，且透過宗教方式「請示」洪先生後，決定改捐贈搜救犬運輸車及6套特種搜救服，供領犬員訓練出勤使用，以保障基隆市領犬員及搜救犬未來訓練及出勤安全。

消防局今日舉行基隆市首輛搜救犬運輸車捐贈儀式，在市長謝國樑的見證下，由洪先生遺孀賴俞蓉女士及女兒洪子淯代表捐贈，並說明洪瑋濃先生捐贈意望能取之於社會用之於社會。

消防局長游家懿表示，目前已將兩隻拉不拉多犬送往高雄市搜救犬隊培訓，並比照台北市、新竹市消防局等犬隊廳舍改建該市暖暖消防分隊成為搜救犬隊駐地，預計今年11月份成立基隆市搜救犬隊。

基隆市消防局犬搜隊目前籌備中。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法