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    雲林國小合唱團獲全國雙特優、7月出國比賽 5/27音樂會籌旅費

    斗六市雲林國小合唱團抱回113學年度全國學生音樂比賽、師生鄉土歌謠比賽雙特優。（記者黃淑莉攝）

    斗六市雲林國小合唱團抱回113學年度全國學生音樂比賽、師生鄉土歌謠比賽雙特優。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/21 16:19

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕113學年度全國學生音樂比賽、師生鄉土歌謠比賽落幕，雲林縣斗六市雲林國小勇奪國小組同聲合唱、台灣台語系類雙特優肯定，將在7月代表台灣到韓國濟洲島參加世界合唱大賽。學校將在5月27日在雲林縣表演廳舉辦音樂會，同時籌措旅費，讓孩子能站上國際舞台為國爭光。

    雲林國小合唱團1999年成軍，由音樂老師、現任教育部藝術領域中央輔導團副召集人張超倫擔任指導老師，不論在縣內國全國比賽都有優異成績，10年前由劉姿伶接手指導，學生利用早自修、午修練習，比賽前假日也到校集訓。

    雲林國小校長關勝周表示，合唱團成員為3至6年級學生，練習過程不輕鬆，為了全國賽從寒暑假開始準備，白天在學校練習，平常晚上也透過視訊方式加強，奪得雙特優，創下學校紀錄，暑假7月16日至20日要到韓國濟洲島參加世界合唱大賽。

    劉姿伶指出，這次2場全國賽評審對孩子音色、音準、演唱時表情詮釋、處理樂曲的戲劇感都給予高度評價，所以7月的世界合唱大賽，將演唱「太極玄」、「寰宇傳說」2首布袋戲主題曲，還有代表原住民音樂的「思念故鄉」，把象徵台灣、雲林意象的布袋戲及原住民文化帶上國際舞台。

    雲林國小家長會長賴洧勝說，為讓更多人聽到學生美妙歌聲，學校將在5月27日在雲林縣表演廳舉辦音樂會，另48名成員出國比賽旅費約需150萬元，也希望各界能支持，讓孩子能站上世界舞台，夢想成真，歡迎大家一起來欣賞及支持。

    斗六市雲林國小合唱團抱回113學年度全國學生音樂比賽、師生鄉土歌謠比賽雙特優，學生的音色、音準、表情詮釋及戲劇感獲評審高度肯定。（記者黃淑莉攝）

    斗六市雲林國小合唱團抱回113學年度全國學生音樂比賽、師生鄉土歌謠比賽雙特優，學生的音色、音準、表情詮釋及戲劇感獲評審高度肯定。（記者黃淑莉攝）

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