無路證卻封麗山國小前道路銑鋪 李明賢批市府帶頭違法

台北市議員李明賢今（21）天質詢指出，新建工程處施工廠商上週三上午9點多，未申請路證就封閉內湖區麗山國小前道路違法施工。（台北市議員李明賢辦公室提供）

2025/04/21 16:00

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府研考會去年底民意調查，有54.4%的民眾對道路頻挖補表示不滿，台北市議員李明賢今（21）天質詢指出，新建工程處施工廠商上週三上午9點多，未申請路證就封閉內湖區麗山國小前道路違法施工，痛批過去都把違法開挖推給外部部門，市府部門自己卻沒有遵守，帶頭違法，要求進行懲處。工務局長黃一平表示會深切檢討。

李明賢痛批新工處施工囂張到無極限，4月9日（週三）上午9點多封閉內湖麗山國小前41巷，完全沒有申請路證，把道路管理中心視為無物，封了一個學校前的主要道路一整天，導致所有人都繞路，影響學生放學也要繞路，「還好沒有學生跌倒受傷」，質疑是有這麼急迫嗎?一個銑鋪工程而已，有急到不用申請路證嗎?

請繼續往下閱讀...

道管中心答詢時表示，經查是道路的維護，除了沒有通報，路證也沒有申請變更，依自治條例將開罰1到3萬元。

李明賢不滿，質疑太低，並指廠商是累犯，不只要罰廠商，也應該罰新工處處長薪水；這不僅未遵守規範、沒有市府協調機制、也非緊急危難情況，就違法開發，若非有人檢舉，還不知道有多少違法開挖黑數，不要老推給外部部門，市府自己的單位違法在先，無法接受帶頭違法，要求嚴格檢討並懲處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法