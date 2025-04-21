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    基隆新豐街將增設交通號誌 預計5月上旬啟用

    基隆市新豐街由於大型社區林立，交通流量大，民眾穿越馬路時常險象環生，市府決定在新豐街363號巷口增設行人號誌，預計4月下旬動工，5月上旬完工啟用。（記者俞肇福攝）

    基隆市新豐街由於大型社區林立，交通流量大，民眾穿越馬路時常險象環生，市府決定在新豐街363號巷口增設行人號誌，預計4月下旬動工，5月上旬完工啟用。（記者俞肇福攝）

    2025/04/21 15:47

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中正區新豐街一帶大型社區林立、交通流量大，為保障用路人交通安全，基隆市政府計畫將於新豐街增設一處行人號誌，預計4月下旬動工，5月上旬完工啟用。

    中正區新豐街大型社區林立，巴塞隆納社區附近一帶由開發較早，診所、超市、超商與小吃店沿著道路兩側開業，生活機能便利，由於新豐街路寬僅有10米，每到上下班尖峰時間，常常交通阻塞，行人想要穿越馬路往往人車爭道險象環生。有鑒於此，基隆市政府特別在新豐街363號巷口，設置行人號誌，確保行人安全。

    基隆市長謝國樑今天到新豐街363號巷口會勘時強調，市府推動行人友善政策有成，相較去年同期，今年行人事故案件下降近3成。希望交通號誌設立，能讓民眾過馬路更安全。

    交通處長陳耀川指出，經過評估後，交通處設置的號誌非尖峰時段將採全天候閃黃燈提醒用路人注意，民眾要穿越馬路時，僅需觸控號誌上的按鈕，再稍等片刻，待號誌轉為綠燈後，就能安全過馬路。

    交通工程科長章志華表示，因為道路寬度有限，號誌僅能設置在巴塞隆納社區的私有人行道上，感謝管委會同意設置，預計將於4月下旬進場施工，5月上旬完工。

    不過，參與會勘的民進黨基隆市議員張顥瀚與新豐里長丁麗娜、新富里長莊紫濠都提醒市府，新豐街路狹人稠，再加上現場是坡道，擔心設置號誌反倒可能易釀尖峰時段交通回堵；謝國樑指示，希望市府號誌燈設立初期，派員多加觀察使用狀況，視狀況修正。

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