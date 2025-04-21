南投水里長照大樓延宕3年 拚5月完工、年底前啟用

南投水里鄉新建長照大樓延宕3年，近期工程接近尾聲，力拚5月完工。（記者劉濱銓攝）

2025/04/21 15:40

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉2021年動工興建的長照大樓，原訂2022年就會完工，不料工程期間承包廠商因故解約，導致後續必須另覓接手廠商，水里鄉公所表示，工程歷經停工、復工延宕3年後，目前工程進入尾聲，待建物消防設施問題解決，以及收尾工作完成後，預計5月完工，目前委外長照廠商也完成招標，力拚年底前開放啟用。

南投水里鄉長照大樓為4樓建物，3、4樓規劃為長照空間，2樓作為社區集會所，1樓則是停車場，地點在水里火車站與客運站旁，位處交通樞紐，生活機能佳。

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2021年3月間，水里鄉與緊鄰的集集鎮同時動土興建各自的長照大樓，當時水里預計隔年就會完工，不料隔年底僅集集鎮的長照大樓完成啟用，水里的一拖就是3年。

水里鄉公所表示，水里長照大樓分成一、二期工程，當時一期廠商施作到後半段時，就因故解約，導致工程停擺延宕，之後公所努力尋找新廠商接手一期收尾工程，以及二期工程，這1、2年經過新廠商加緊施作，終於讓長照大樓工程進入尾聲，目前正在進行內部磁磚黏貼，最快5月可完工。

公所也說，長照大樓一、二期工程因分屬不同廠商，目前一期工程建物的消防設施還需修正，廠商現正進行責任歸屬釐清，待後續消防設施完成補強，大樓建物就可完工。

另外，雖然建物工程延宕，但為避免大樓完工後還需進行長照廠商招標，導致啟用時間延後，因此公所也把握時間，提前完成長照廠商委外工作，現將力拚建物5月完工，年底前啟動長照服務。

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