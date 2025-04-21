邀高雄日式飯糰店北漂 「黑心律師」：月租3.3萬能用飯糰折抵

高雄鼓山區一家知名日式飯糰店疑因生意太好，遭遇租約爭議、花盆砸店，引發外界關切。（擷取自黃捷臉書）

2025/04/21 16:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鼓山區青海路一間由台日夫妻共同經營的飯糰店，近日遭房東惡意刁難甚至砸店趕人，引發各界關注與不滿。不僅吸引大批民眾排隊消費力挺，高雄捷運也邀請店家進駐設點。而網紅「黑心律師」楊律師更發文喊話，願提供月租3.3萬的台北市店面，還笑稱想順便學日語。

「黑心律師」楊律師昨（20）日晚間在臉書發文表示，高雄日式飯糰店目前的店面這麼小卻要月租5萬元，甚至傳出想漲到10萬元。對此，他透露，自己位於龍山寺捷運站附近的1樓店面，房客只租到4月底就要搬了，實際坪數超過30坪，門口還能停車，並對飯糰店喊話「搬來台北吧」。

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楊律師表示，該店面每月租金僅要33000元，可社會住宅、可租補、可報稅，而且他向來對續租房客秉持不漲價的原則，「雖然我的店面在小巷內，但你們這種店是做老客戶的，有穩定客源，不缺路過的人潮，只缺穩定房東。快來當我房客吧，我也想順便學日文」。

貼文一出，網友們紛紛留言支持，「我真的覺得律師以後一定上天堂」、「佛～台灣需要更多這樣優良房東」。楊律師也在留言區回應，他接受用飯糰折抵房租，「我每天去吃，吃多少扣多少，他只要付剩餘租金即可」。

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