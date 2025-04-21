見證歷史！ 消失逾百年「大西門」重現台南街頭

「拼貼西門」將消失逾百年的大西門透過拼貼藝術重現在台南街頭。（記者王姝琇攝）

2025/04/21 15:41

〔記者王姝琇／台南報導〕府城隍巡城祭將於5月3日隆重登場，台灣府城隍廟今日將民眾集體拼貼完成的「大西門」帆布懸掛於西門路與民權路口，讓消失逾百年的「大西門」重現台南街頭。

府城建城300年源起自1725年開始興築台灣府城，迄今4大城門僅剩大東門、大南門，府城隍巡城祭暖身活動「拼貼西門」，邀民眾寫下祝福語拼貼在大帆布呈現大西門（鎮海門）舊貌，今日吊起懸掛在西門路與民權路口，象徵鎮海門重現台南街頭，意義非凡，吸引路人圍觀拍照。

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台灣府城隍廟主委郭榮哲說，睽違近20年再辦「迓城隍」，適逢府城建城300年，邀請全國城隍廟參與遶境4大城門，其中大西門以拼貼藝術視覺重現在舊址，大北門則是位於現今的小東路和北門路口，立有台灣府城大北門遺址。屆時，4大城門與河樂廣場等5地都將設置舞台表演活動。

郭榮哲說，繼「話說北門」、「拼貼西門」暖身活動後，緊接著還有26日「戲說南門」，由明華園天字團帶來的新編《城隍巡察錄》演出；27日「童樂東門」舉辦親子共學玩桌遊暨走讀。

府城隍巡城祭四大城門遶境活動，5月3日將從大東門（迎春門）出發，巡大南門（寧南門）、大西門（鎮海門）及大北門（拱辰門），象徵城隍爺巡查四方、庇佑安泰。邀民眾共襄盛舉。

府城隍巡城祭暖身活動「拼貼西門」，邀民眾寫下祝福語拼貼在大帆布呈現大西門（鎮海門）舊貌。（記者王姝琇攝）

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