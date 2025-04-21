為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    見證歷史！ 消失逾百年「大西門」重現台南街頭

    「拼貼西門」將消失逾百年的大西門透過拼貼藝術重現在台南街頭。（記者王姝琇攝）

    「拼貼西門」將消失逾百年的大西門透過拼貼藝術重現在台南街頭。（記者王姝琇攝）

    2025/04/21 15:41

    〔記者王姝琇／台南報導〕府城隍巡城祭將於5月3日隆重登場，台灣府城隍廟今日將民眾集體拼貼完成的「大西門」帆布懸掛於西門路與民權路口，讓消失逾百年的「大西門」重現台南街頭。

    府城建城300年源起自1725年開始興築台灣府城，迄今4大城門僅剩大東門、大南門，府城隍巡城祭暖身活動「拼貼西門」，邀民眾寫下祝福語拼貼在大帆布呈現大西門（鎮海門）舊貌，今日吊起懸掛在西門路與民權路口，象徵鎮海門重現台南街頭，意義非凡，吸引路人圍觀拍照。

    台灣府城隍廟主委郭榮哲說，睽違近20年再辦「迓城隍」，適逢府城建城300年，邀請全國城隍廟參與遶境4大城門，其中大西門以拼貼藝術視覺重現在舊址，大北門則是位於現今的小東路和北門路口，立有台灣府城大北門遺址。屆時，4大城門與河樂廣場等5地都將設置舞台表演活動。

    郭榮哲說，繼「話說北門」、「拼貼西門」暖身活動後，緊接著還有26日「戲說南門」，由明華園天字團帶來的新編《城隍巡察錄》演出；27日「童樂東門」舉辦親子共學玩桌遊暨走讀。

    府城隍巡城祭四大城門遶境活動，5月3日將從大東門（迎春門）出發，巡大南門（寧南門）、大西門（鎮海門）及大北門（拱辰門），象徵城隍爺巡查四方、庇佑安泰。邀民眾共襄盛舉。

    府城隍巡城祭暖身活動「拼貼西門」，邀民眾寫下祝福語拼貼在大帆布呈現大西門（鎮海門）舊貌。（記者王姝琇攝）

    府城隍巡城祭暖身活動「拼貼西門」，邀民眾寫下祝福語拼貼在大帆布呈現大西門（鎮海門）舊貌。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播