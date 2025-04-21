車子下不去！國道1號彰化交流道變地雷區 2年改善只少塞800公尺

交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段長廖志彬簡報說明彰化交流道的交通瓶頸與改善措施。（記者張聰秋攝）

2025/04/21 15:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕國道1號彰化交流道是上下班尖峰時段與假日塞車的地雷區，交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段長廖志彬，今在彰化果菜市場向立法院交通委員會與交通部長陳世凱等人進行簡報時指出，車流太大、下匝道車流不易匯出尖峰時段很容易回堵到國道，再加上多數車流需連續變換2個車道路況複雜，以及果菜市場進出動線影響道路等多種因素下，使得交流道成了交通夢魘，塞車變日常。

為了改善國1彰化交流道交通壅塞問題，交通部高速公路局與公路局中區養護工程分局等單位數度優化與改善，但效果有限，高公路從2019年到去年（2024）止，為了改善出口車流下不去造成車陣回堵的問題，透過標誌與標線調整，尖峰時段開放路肩等作為，改善了8處路段，而公路局彰化工務段在前年（2023）與去年（2024）針對車流下匝道周邊道路進行優化，相關單位能用得方法都用了，才讓原本平均回堵2.3公里下降到1.5公里，雖有改善但還是常塞。

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廖志彬指出，彰化交流道南下匝道出口銜接果菜市場出入口的新平路，彰水路、彰鹿路還有環 河街等路，南下匝道到環河街只有60公尺，距離近車又多，使得下匝道車流不易匯出，就會回堵到國道，且新平路要匯入彰水路的多數車流，都要連續變換2車道才能直行通過彰水路與環河街多叉路口，為此，近2年來拆除實體分隔島讓車子提前分流、增設左轉車道、調整道路標線無須變換車道，現階段就是儘量依照路況與現狀進行道路改善。

在場立委陳素月指出，國1彰化交流道南下出口壅塞問題主因，在於出口匯入台19線，是彰化果菜市場必經道路，車流卻經常回堵至高速公路主線，過往已就果菜市場出入口動線調整並新增左轉道等措施，惟對於交通壅塞改善效果仍不明顯，建議交通部、高公局與公路局等單位再進一步評估，研議是否開放路肩或延長漸變車道的可行性。

立委陳素月要求交通部、高公局與公路局等單位再進一步評估，研議是否開放路肩或延長漸變車道的可行性，進一步再改善彰化交流道車潮回堵高速公路與市區的問題。 （記者張聰秋攝）

國1彰化交流道南下匝道出口銜接果菜市場出入口的新平路，還有彰水路、彰鹿路、環河街等道路，新平路到彰水路與環河街多叉路口只有60公尺的距離，儲車空間不足，使得高速公路要下匝道的車子下不來造成回堵。（圖公路局彰化工務段提供）

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