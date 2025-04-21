苗縣推動客語及科技教育展成果 公館國小2學生將代表參加國際發明展

苗栗縣公館國小在「2025 IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽」中，一舉奪得2金3銅及企業特別獎佳績，學生楊雨潔（前排左2）、謝承旭（前排左3）的兩件金牌作品，將代表台灣前往日本大阪參加國際發明展，邁向國際舞台，為苗栗及台灣爭光。（記者張勳騰攝）

2025/04/21 15:20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣客語推廣及科技創新領域表現卓越，縣長鍾東錦今（21）日表揚績優學校與人員，其中公館國小在「2025 IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽」中，一舉奪得2金3銅及企業特別獎佳績，學生楊雨潔、謝承旭的兩件金牌作品，將代表台灣前往日本大阪參加國際發明展，邁向國際舞台，為苗栗及台灣爭光。

苗栗縣政府長期深耕客語教育，致力於打造客語生活化校園，成果豐碩。今年度共35所校（園）榮獲行政院客委會客語生活學校輔導訪視績優學校；客委會「獎勵推動客語教學語言學校」，獲獎學校為南庄鄉田美國小、頭份市建國國中；「獎勵辦理客語教學語言者」獲獎教師為公館鄉鶴岡國中教師黃美貞，皆在客語教學推廣方面表現優異而獲此殊榮。

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公館國小榮獲金牌的「多功能安全熱熔膠槍」作品，是由六年級學生楊雨潔發明，結合防燙外殼、溫度感應、時間顯示等功能，解決實際使用熱熔槍時的多重困擾，展現從問題中思考、從需求中創造的設計精神。

另一件金牌作品「多功能移動式梯子」，由學生謝承旭設計，透過遙控控制微移、可作為逃生梯、亦能摺疊成椅子，不僅創意十足，也具實用推廣性，獲企業特別獎青睞。

鍾東錦指出，感謝縣內教育團隊對客語及科技教育的積極投入，讓學子不僅能在生活中運用母語，更能在創新與實作中開拓視野；期勉各校學生持續精進，勇於挑戰，讓苗栗在全國與國際舞台持續發光發熱。

客委會「獎勵辦理客語教學語言者」表揚，由公館鄉鶴岡國中教師黃美貞（中）獲獎，縣長鍾東錦（右）大力按讚。（記者張勳騰攝）

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