北市聯醫風波不斷 苗博雅怒批苛扣約用住院醫師加班費

議員苗博雅質疑，聯醫招募文宣標榜約用住院醫師薪資11萬元，然而實際薪資卻僅5萬元，剩下則為其他加給或獎金合成。（資料照）

2025/04/21 15:12

聯醫：若有漏列補發工資

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市立聯合醫院近期才遭爆醫院資訊系統逾10年未更新，恐衍生資安風險，議員苗博雅質疑，聯醫招募文宣標榜約用住院醫師薪資11萬元，然而實際薪資卻僅5萬元，剩下則為其他加給或獎金合成，並示警若有醫師透過訴訟法追討加班費，聯醫很大幾率需要給付。聯醫回應，院方支付薪水內容包含本薪、職級加給及生活津貼，若經查有漏列，將依相關規定補發工資。

苗博雅指出，聯醫約用住院醫師適用《勞基法》，薪資結構可區分為本薪、職級加給、生活津貼及獎勵金，工資則指勞工因工作而獲得的報酬，包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付的獎金、津貼及其他任何名義的經常性給與，均在規定範圍內。

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苗博雅續指，聯醫每月發放學習獎勵金予約用住院醫師，不過這筆經常性發放的獎勵金編列於雇主工資、薪資，或盈餘而來的獎勵金，並詢問，「在勞雇關係上，學習獎勵金是否為約用住院醫師工資？」

以客運業為例，苗博雅舉最高法院95年度台上字第1743號民事判決，內容提及「工資為勞工透過勞力所得，於制度上有經常性者則屬工資範圍」，因此客運司機包含功績、載客、清潔等獎金，最高法院認定是經常性給與，意即經常性獎金等同平日工資。

聯醫副總院長林陳立說明，院方支付約用住院醫師薪水內容，包括本薪、職級加給及生活津貼三項，並依此辦理勞工保險及全民健康保險，均符合法令規定，另因住院醫師處於醫師養成關鍵階段，需兼顧臨床訓練與服務，為鼓勵持續學習與投入醫療照護實務，因此院方於年度醫療基金收支總淨餘數內提撥獎勵金，以資勉勵。

聯醫回應，為強化部分工時人員權益保障，目前已啟動年資清查作業，逐一確認任職期間特別休假年資採計情形，若經查分數線漏列，將依相關規定補發工資。

聯醫強調，後續將檢視人事制度與契約規範，參酌中央主管機關及其他醫療院所實務作法，適時研議調整並精進管理措施，期建構完善、合法且友善的工作環境，使勞動者獲得合理待遇與權益保障。

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