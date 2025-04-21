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    中捷紅線崇德至豐原 最新規劃進度曝光

    立委何欣純（中）21日於豐原會勘台中捷運紅線規劃情況。（記者張軒哲攝）

    立委何欣純（中）21日於豐原會勘台中捷運紅線規劃情況。（記者張軒哲攝）

    2025/04/21 14:56

    〔記者張軒哲／台中報導〕不少豐原人期盼台中捷運紅線可由崇德延伸至豐原，立委何欣純21日偕交通部鐵道局於豐原會勘指出，中市府上月招標紅線可行性研究案，今日預計發佈決標公告。台中市府指出，可行性研究採購案市府已於2月26日上網公告招標，完成決標後啟動標案作業，將逐步推動落實台中整體捷運路網願景。

    台中市府指出，崇德豐原線規劃以高架型式自崇德路與三民路路口開始，沿線依序行經崇德路、承德路、豐原大道一段、中正路等道路，止於豐原大道與中正路路口。沿途經過北區、北屯區、潭子區、神岡區及豐原區等，共5個行政區，串聯一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心、潭雅神綠園道等商圈廊道，路線長路約11.8公里，設置8座高架車站。

    何欣純今日邀集市議員蕭隆澤、謝志忠、周永鴻等人於豐原大道會勘。何欣純說，紅線可行性研究去年第四季交通部即同意補助1170萬元來做規劃，而整體研究經費約需2000萬元，不足部分還需要地方預算來配合，而今天出席的市議員對紅線相當關心及支持，預算經費皆爭取到位，希望後續規劃期程順利，加速紅線進度。

    交通部鐵道局說明，捷運紅線沿線行經崇德商圈、十四期重劃區、洲際棒球場等等，串聯相當多商圈及重要據點、路線約12公里左右，將採高架的方式來規劃。

    市府捷工局表示，台中捷運紅線目前已經完成評選作業，預計今天辦理議價程序，如順利完成的話即代表決標程序完成。

    台中捷運紅線崇德豐原線，目前規劃內容尚未定案。（台中市府提供）

    台中捷運紅線崇德豐原線，目前規劃內容尚未定案。（台中市府提供）

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