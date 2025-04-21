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    午後屏東高溫直衝37度 東南部明天恐有焚風

    今明高溫分布。（圖為中央氣象署提供）

    今明高溫分布。（圖為中央氣象署提供）

    2025/04/21 14:43

    〔記者林志怡／台北報導〕今日各地氣溫飆升，屏東三地門測站午後更出現37度高溫；中央氣象署指出，今明兩天各地都是多雲到晴的好天氣，且明日因西南風進一步增強，南部近山區、河谷、大台北盆地、東南部地區有35至36度高溫，且東南部可能有焚風出現，待週三鋒面通過、東北風增強，各地白天氣溫才會稍微下降。

    中央氣象署預報員曾昭誠說明，今明兩天台灣位於鋒面前的區域，水氣偏少，各地多雲到晴，但中部以北雲量較多，且偶爾會有零星降雨出現，且北部、宜蘭、山區午後有雨。

    根據氣象署觀測資料，屏東三地門測站於今日下午1時50分出現37度高溫。曾昭誠指出，明日因西南風進一步增強，南部近山區、河谷，以及大台北盆地、東南部地區有35至36度高溫，且東南部有可能焚風出現，民眾外出務必注意高溫，並隨時補充水分。

    週二晚間至週三將有一波鋒面接近台灣，並在週四通過，各地逐漸轉為有雨的天氣，中部以北、東半部地區有較明顯降雨，中部以北對流較旺盛時，可能有強陣風或雷擊，白天氣溫受降雨及鋒面後的東北風影響，也將稍微下降。

    曾昭誠指出，週四受鋒面殘留水氣影響，中部以北、東半部地區有較持續的降雨，且一直到週末，各地氣溫仍會持續降低，北部、宜蘭地區氣溫僅22至23度，其他地區也從近兩天的超過30度，下滑至26度左右，待週日後、東北季風減弱，各地降雨及氣溫才會逐漸恢復近兩天的水準。

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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