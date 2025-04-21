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    新北氣候特展登場 免費開放至2026年從遊戲中學減碳

    2025年氣候變遷特展開幕式鶯歌國小學童體在環教中心驗特展小遊戲。（記者羅國嘉攝）

    2025年氣候變遷特展開幕式鶯歌國小學童體在環教中心驗特展小遊戲。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/21 14:39

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「114年氣候變遷特展」今（21）日於永續環境教育中心開幕，展期將持續至2026年5月，免費開放參觀。該展以「新北『碳』索趣，淨零我最行」為主題，結合《新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書》理念，透過互動遊戲、Web AR科技及多媒體展示，打造兼具教育性與趣味性的學習場域。

    教育局主任祕書黃麗鈴表示，面對全球氣候變遷的挑戰，教育局積極協助校園推動碳健檢與數位管理轉型，引入AI科技提升碳排管理效率，並將氣候議題融入教學內容，培養學生成為具備環保素養的綠色公民。

    黃麗鈴說，此次特展涵蓋氣候變遷危機、氣候變遷達人、森林碳匯戰略、土地碳匯潛能、海洋碳匯保育及低碳永續行動6大主題，期盼提升大眾對地球資源的珍惜與氣候責任的自覺，共同邁向2050淨零排放目標。

    黃麗鈴表示，為響應4月22日世界地球日與6月5日世界環境日，教育局也持續結合環保局推動「走讀齊柏林之旅」、「環境季綠建築」等系列教育活動；更因應2025世界壯年運動會，將於5月24日辦理「綠建築」與「挖子尾文史生態雙語導覽」，深化永續觀念與國際接軌。並邀請市民朋友前往八里區觀海大道36號的永續環境教育中心參觀特展，一同透過知識與行動邁向淨零未來。更多活動詳情可至新北市永續環境教育中心網站查詢（https://sdec.ntpc.edu.tw）。

    現場參與特展活動的米倉國小學生廖婕雅分享，「互動遊戲真的超好玩！不但學到了碳匯知識，也讓我們更懂得保護地球的重要性。」中園國小輔導主任梁哲霖則指出，每一區主題皆設有互動體感遊戲，如「森林碳匯戰略」的種樹挑戰、「氣候變遷達人」的知識競賽等，讓學生能在趣味體驗中迅速掌握環境議題重點，達到寓教於樂的目的。

    新北市府教育局主任秘書黃麗鈴（左4）、齊柏林基金會董事齊廷洹（左3）與6大主體代表動植物小朋友合影。（記者羅國嘉攝）

    新北市府教育局主任秘書黃麗鈴（左4）、齊柏林基金會董事齊廷洹（左3）與6大主體代表動植物小朋友合影。（記者羅國嘉攝）

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