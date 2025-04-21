解決林厝交流道塞車惡夢 縣府聯手地方提「東彰交流道」構想

交通部長陳世凱（中）受邀到東彰路勘查塞車情況。（記者顏宏駿攝）

2025/04/21 15:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕東彰路南、北段今年一月通車後，大幅提昇彰化縣整體交通路網行車效率，但台76線的林厝交流道卻成為「瓶頸點」！主要原因係東彰路與山腳路相距僅170公尺，2條道路的車流交互影響，以致回堵至台76線西行出八卦山隧道下林厝交流道的車流。今天立委陳素月邀請交通部長陳世凱和相關單位現勘並尋求改善方法，地方首度提出林厝交流道匝道以高架延伸，再匯接至東彰路的構想，交通樂觀其成。

縣府交通處長林孟弘表示，林厝交流道車流回堵至台76線是老問題，2年前他們透過調整車道空間、利用橋下空間、優化山腳路口號誌時制等方式改善交通運轉效率，原已獲得不錯的成果，但因今年一月東彰路開通，東彰路與山腳路的車流產生連鎖影響，堵塞情況再惡化。透過標誌、標線、號誌調整都無法有效疏解車流，只能透過工程手段達到實質的效果。

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員榮醫療體系行政副院長尹文國說，員榮總院將在4年後完工，該院距東彰道路約百公尺，院內光員工就多達2、3千人，林厝交流道堵塞現在不未雨綢謬，將來必迎來更大的「塞車惡夢」。他認為，最可行的辦法是現有林厝交流道以高架延伸的方式，越過山腳路，再匯接至東彰路。

縣長王惠美和員林市代理市長賴致富認同林厝交流道匝道延伸至東彰路的構想，王惠美說，林厝交流道因為東彰路開通更顯壅塞，如何解決有賴交通部的專業規畫，她沒有預設立場，要用引道或銜接的方式都可以。

賴致富說，目前台76線西行出林厝交流道馬上接山腳路，往社頭、員林、東彰路的車流都在山腳路堵住，若用「東彰交流道」來替代「林厝交流道」是可行的方式。

陳世凱表示，東彰路如何銜接台76線，這裡牽涉到地方用地的取得，縣府必須先辦理可行性研究，若縣府能對於用地取得沒有問題，後續施工及規畫就由中央來負責。

東彰路塞車情況。（記者顏宏駿攝）

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