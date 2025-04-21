批管線挖掘違規大戶罰不怕 北市汪志冰議員籲提高規費

台北市議員汪志冰今（21）天質詢表示，管線挖掘違規單位幾乎都是慣犯，財大氣粗面對裁罰不痛不癢，市府應研議提高規費等。（記者何玉華攝）

2025/04/21 14:46

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府研考會去年底民意調查，有54.4%的民眾對道路頻挖補表示不滿，台北市議員汪志冰今（21）天質詢表示，前五大違規依序為台電、中華電信、台北自來水事業處、衛工處、大台北瓦斯，占總違規數63%，幾乎都是慣犯，財大氣粗面對裁罰不痛不癢，市府應研議提高規費、針對違規慣犯加重罰鍰及抽查，以及辦理講習再教育訓練。

工務局長黃一平表示，挖掘跟施工品質的要求慢慢得到效果，前3名違規都跟行政作為有關；目前的內控目標是不要超過2%，去年是1.8%，將朝教育訓練落實管理。

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汪志冰表示，依「臺北巿道路挖掘管理自治條例」規定，道路挖掘須事先申請並繳納規費及修復費後始得領取許可證，規費800元，再按施工日期加計每日200元；道路挖掘影響民眾甚大，但相關費用低廉對財力雄厚的單位根本無關痛癢。

她表示，根據道管中心109至113年累計約3.2萬件申請案，平均每年約6400件，申請管線單位依序為自來水事業處1949件居冠、台電公司1121件及中華電信1070件分列2、3名，占整體施工65%。累計違規次數前5名依序為台電公司、中華電信、自來水事業處、衛工處及大台北瓦斯，佔總違規件數63%，從頻繁的違規數據來看，顯然根本罰不怕。

她進一步表示，常見的五大違規樣態分別是未通報各項施工資訊、未將施工過程上傳系統平臺、未依核定施工時間施工、未確實執行交通維持計劃或交通管制措施及品質抽驗不符規定；其中未確實執行交維或交管措施的違規案件數，5年間最高曾增加近1.6倍。交通管制措施未能確實執行，不但增加用路事故風險，更危及施工人員的生命安全，工務局必須有所警惕，嚴格要求施工單位確實執行。

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