農試所開發小型菇類堆肥裝置 省時省人力、新手也免驚

農試所開發小型堆肥發酵裝置，讓新手第一次堆肥發酵就成功，還大幅減少人力與時間。（農試所提供）

2025/04/21 14:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕菇蕈類的草菇、洋菇、巴西蘑菇等草生菇類，栽培都需堆肥，但堆肥製作不易又耗工費時，比例抓不好，整批只能報銷，造成新手青農入行障礙，農業部農試所開發小型菇類堆肥發酵裝置，透過智慧發酵控制，可節省75%人力，並縮短至少1/3堆肥時間，更重要的是新手一次就可上手。

草生菇類使用的堆肥原料多為稻草與禽畜糞有氧發酵而成，過程會產生氨氣，傳統製作堆肥時都要人力翻堆供氧托氨，農試所研究員石信德指出，草生菇類栽培所需的堆肥製作有門檻，造成許多青農入行不易，因此決定開發小型菇類堆肥發酵裝置，透過智慧發酵控制，並搭配機械動力操作，只需要1、2人就可操作，相較於過去需要4、5人共同操作的傳統戶外堆肥製程，節省40%翻堆的步驟，達到75%省力和省工的效果，另傳統堆肥生產需要25到30天，該裝置生產堆肥可縮短10到14天。

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石信德指出，該裝置可以客製化，依照農家的需求調整生產堆肥的數量，可一次生產30到3百公斤，另外以生產3百公斤堆肥的裝置為例，重量僅30公斤，可裝置配備台車移動， 另該裝置可以做為廚餘發酵桶等多元使用，也因系統建置完成，未來也有機會開發使用稻草以外農業剩餘資材作為堆肥原料等來使用。

農試所表示，該裝置已經取得專利，也已經與一家廠商完成技轉，將持續推廣應用於產業。

洋菇為草生菇類，栽培需要使用用稻草與雞糞發酵製作而成的堆肥。（農試所提供）

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