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    首頁　>　生活

    像蛇又不是蛇！ 台南漁民抓「扁頭串 」精彩畫面曝光

    漁民捕獲的「扁頭串 」，看起來像蛇又不是蛇，其學名叫「鬚唇短體蛇鰻」。（圖由王徵吉提供）

    漁民捕獲的「扁頭串 」，看起來像蛇又不是蛇，其學名叫「鬚唇短體蛇鰻」。（圖由王徵吉提供）

    2025/04/21 14:13

    〔記者蔡文居／台南報導〕生態攝影家「黑琵先生」王徵吉在台南曾文溪口拍攝野鳥時，意外捕捉到漁民正在抓「扁頭串 」的瞬間畫面，漁民利用特殊工具，動作俐落地捕獲一隻又一隻像蛇又不是蛇的鬚唇短體蛇鰻，精彩美拍，令人驚艷。

    王徵吉表示，「扁頭串 」的學名叫「鬚唇短體蛇鰻」，屬於蛇鰻科。其肉質鮮美，民間相傳燉補可化解筋骨痠痛等功效，烹煮因魚刺多只喝湯，沒經濟效益，漁民抓到時只供自己或分享親友品嚐。

    王徵吉說，他上週到七股曾文溪口要拍攝唐白鷺，剛好看到距離1、200公尺外的沙洲上，當地漁民翁安章正用七爪叉捕捉「扁頭串」，每年3月至6月在七股出海口，利用退潮至乾潮時，在沙洲中搜尋「扁頭串」的透氣洞，再用七爪叉插捕牠，每次約可抓20隻至40隻左右。

    他說，當天，只見漁民手腳俐落，短短1、2分鐘內就能抓到1隻，一下子就抓到了7、8隻，並串成一串。當下，他立刻拍下漁民抓「扁頭串 」的每一個畫面，算是拍鳥之外的意外收獲。

    台江國家公園解說課技正黃光瀛表示，當地漁民稱鬚唇短體蛇鰻叫「扁頭串 」，他曾與漁民到曾文溪口北岸作業過。這種蛇鰻是季節限定，通常只露1個嘴及雙眼，全身藏在沙泥中伺機捕捉經過的生物。

    根據台灣漁類資料庫資記載，鬚唇短體蛇鰻分布台灣東、西部及東北部海岸，棲息環境在礁區、砂泥底及近海沿岸，棲息深度1至38公尺，最大長度可達159公分。

    王徵吉拍下漁民翁安章捕捉「扁頭串」的瞬間。（圖由王徵吉提供）

    王徵吉拍下漁民翁安章捕捉「扁頭串」的瞬間。（圖由王徵吉提供）

    漁民利用七爪叉捕捉躲在沙洲洞中的「扁頭串」。（圖由王徵吉提供）

    漁民利用七爪叉捕捉躲在沙洲洞中的「扁頭串」。（圖由王徵吉提供）

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