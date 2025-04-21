饒慶鈴拿金鏟子簽「早生貴子」 議員王文怡愣住：不可能再生了

縣議員王文怡（左）拿著縣長饒慶鈴（右）提字「早生貴子」金鏟。（擷取自王文怡臉書）

2025/04/21 14:41

〔記者劉人瑋／台東報導〕今早的台東極限運動公園進行開工儀式，到場的極限玩家與縣議員王文怡等來賓也跟著鏟土，會後來賓也是拿著金鏟子到處找縣長饒慶鈴與體育署專委周德倫簽名，想不到王文怡將鏟子遞給饒以後，饒卻愣了一下便隨即簽下「早生貴子」，這下換王文怡愣住說「不是，我是要鏟金，沒有要生了」。

字寫在木柄而非鏟面上，「早」字還因木柄圓滑不易寫而歪掉。一般民間習俗，像開工、動土用的金鏟子有「緊產子」、「產子」諧音，因此在許多縣市都有在活動後請政治人物、首長、代表性人物簽名以求「好孕」，由此而言，饒慶鈴所寫符合習俗、並無問題，只是這對象卻是議員王文怡要自己收藏，就讓人多有聯想，也包括王文怡本人。

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王文怡有一對兒女已成年，去年還因幫兒子抽到海軍陸戰隊成為「陸戰隊之母」，讓現場許多準役男與家長感激她的「為民服務」。

王文怡雖保養得宜，但她自稱「都幾歲了，不可能再生了！」，自己本意是要「鏟金」，卻被縣長誤會要「產子」，亦不知縣長是否知道這把鏟子是自己要收藏卻多寫這4字，「一般縣長多只是簽名而已，想不到她這次多寫了，算來也是要感謝她」。

王文怡說，「未來還是要衝高生育率，但不是我生！」鏟子有可能就送給自己弟弟，目前弟弟只生一個小孩，希望能再接再勵。

饒慶鈴在金鏟子簽下「早生貴子」。（擷取自王文怡臉書）

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