母親節切花康乃馨減產價揚 桃園農業局推盆花康乃馨

桃園地區採溫室栽培盆花康乃馨，結合智慧農業技術，花期可達1個月。（桃市府農業局提供）

2025/04/21 17:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕5月母親節將至，今年康乃馨受初春低溫多雨等氣候影響，導致切花康乃馨減產、價揚，產量平均少約5成，市價預估上漲2成，桃市府農業局表示，桃園地區採溫室栽培盆花康乃馨，結合智慧農業技術，穩定生長、不受氣候影響，花期可達1個月，兼具高品質、實惠價格穩定供應市場，是民眾挑選母親節花禮的新選擇。

農業局長陳冠義表示，過去台灣以切花康乃馨為主，生產方式需將花朵提前剪下冷藏，花期約維持2至3天即凋謝，而目前桃園唯一栽種盆花康乃馨的觀音區尚群園藝，獲得第5屆百大青農的農主吳欣蓓，導入智慧設備栽種，經過精細栽培，植株茂盛、花朵鮮艷，不僅品質在水準之上，花期更長達1個月，每盆市售價格約60元，相較市售包裝切花康乃馨每枝約20元，盆花康乃馨極具競爭力。

請繼續往下閱讀...

陳冠義表示，康乃馨適合生長的溫度介於15至25度間，溫度過高易凋謝，過低則易受凍，桃園地區盆花康乃馨主要栽培於溫室設施內，能有效減少颱風、低溫、降雨等極端氣候對作物的影響，市府積極推動智慧農業，補助農友建置智慧灌溉、遮蔭與降溫系統，精準控管水分與養分，從切花轉型盆花，桃園花農不斷升級技術與品種，打造高品質康乃馨品牌，推動在地盆花產業升級。

桃園地區盆花康乃馨導入智慧設備栽種。（桃市府農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法