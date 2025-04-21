國1新設彰化第二交流道？地點曝光 交通部長說話了

縣府交通處長林孟弘簡報說明初步評估國道1號再蓋彰化第二交流道地點與執行方式。（記者張聰秋攝）

2025/04/21 14:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕國道一號中山高速公路彰化交流道長年飽受交通壅塞與動線混亂之苦，儘管自2019年起陸續進行號誌調整、標誌標線優化與拆除分隔島等改善措施，但成效有限，塞車與車陣回堵情形仍屢見不鮮，甚至波及市區，讓交流道塞車成了日常。為根本解決問題，彰化縣政府評估新設彰化第二交流道。對此，交通部長陳世凱也表達支持，認為可做可行性評估，若地點合適，中央與地方攜手再往前做討論。

彰化交流道下匝道後，銜接省道台19線、縣道135與142，並連通新平路、環河街、中央路、中華西路等主要道路，路網錯綜複雜，車流龐大。長年來，塞車幾乎成了常態，尤其上下班尖峰與假日時段，車陣回堵至匝道口甚至市區，交通亂象更為嚴重。

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立法院交通委員會今實地考察彰化交流道壅塞現況，立委陳素月、黃秀芳，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢，以及多位綠藍營縣議員到場關切。

縣府交通處長林孟弘簡報說明在國道一號彰化系統與彰化交流道約中間點，即國道一號194+647K處（彰新路二段路口）到195K+076K處（彰美路）新設彰化第二交流道，利用國道土地做側車道與單向匝道，減少徵收民地，以此分散彰化交流道的車流。但是縣府初步評估後發現，一旦讓上下高速公路車流引導到這裡，恐加重彰美路車流交織與壅塞，進而影響到金馬路與彰和路，開闢有其盲點。

對此，陳世凱表示，他自己也常開車經過彰化交流道，對這個塞車老問題感同身受，「我自己一年至少塞過1、20次，相當了解。」他說，高公局從2019年起就陸續進行改善，交通部公路局也有配合努力，從簡報資料中可看到，兩個局處通力合作，確實讓壅塞狀況改善不少。

「以前壅塞長度有2.3公里，現在縮短到約1.5公里，雖然仍會塞，但情況已改善不少。」陳世凱也特別感謝果菜市場近年配合度高，加上縣政府針對進出口動線的調整，整體交通狀況已逐漸改善。不過，他也坦言，民眾對塞車仍不滿意，期待能有更有效的解決方案。

他表示，已請高公局與公路局再進一步與地方政府討論，看是否還有其他可行的改善方式，「目前還有一點幾公里的回堵，有沒有可能再縮短？」針對縣府提出興建第二交流道的建議，他認為可以先由縣府來進行可行性評估，如果地點合適，相關問題又能克服，中央願意與地方一起往前推動。

另外，對於縣議員楊子賢表明機車無法直接行駛該交流道、導致市區東西分隔的問題，他也表示理解，並請高公局與公路局評估是否有調整空間，「畢竟很多彰化市民平時仰賴機車通勤，這點我們也會再研議看看。」

交通部長陳世凱支持再蓋第二彰化交流道，請縣府展開可行性評估，若地點合適，中央與地方攜手再往前做討論。（記者張聰秋攝）

交通部長陳世凱（左2）、彰化縣長王惠美（左3）等中央與地方官員、民代，今實地考察國道1號彰化交流道交通。（記者張聰秋攝）

立法院交通委員會今實地考察彰化交流道壅塞現況，一行人站在交流道旁的彰化果菜市場，觀察交流道周邊路況與車潮。 （記者張聰秋攝）

國道1號彰化交流道下匝道後，銜接省道台19線、縣道135與142，並連通新平路、環河街、中央路、中華西路等主要道路，路網錯綜複雜。（記者張聰秋攝）

彰化交流道下匝道後，彰化果菜市場就在旁邊，進出交易車輛與路過車潮混雜，塞車亂象幾乎成了常態。（記者張聰秋攝）

彰化交流道欠缺機直行道，都走高速公路下的小涵洞進出，對機車族很不友善。（記者張聰秋攝）

國道1號彰化第二交流道初步規劃地點距離彰化系統及彰化交流道均超過2公里。（圖縣府提供）

縣府規劃評估在國道1號新蓋第二彰化交流道，地點在彰美路與彰新路二段間。（圖縣府提供）

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