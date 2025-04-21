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    竹北第一公墓尚未禁葬遷葬 縣長點名、公所稱超出獨力推動範疇

    竹北市位於台知園區預定範圍內的第一公墓用地。（記者廖雪茹攝）

    竹北市位於台知園區預定範圍內的第一公墓用地。（記者廖雪茹攝）

    2025/04/21 14:22

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科將台灣知識經濟旗艦園區（簡稱台知園區）列為五支箭政策積極推動，其中位於區內的第一公墓用地，目前尚無禁葬、遷葬相關計畫，他今（21）日特別在臉書點名竹北市公所「請公所展現行動力」；公所則回應，此議題已超出單一鄉鎮市公所所能獨立推動的範疇，樂見縣府民政處近期擬來訪，共同研議具體可行的後續作法。

    楊文科曾多次為台知園區向中央請命，盼能推動產業發展。日前於主管會報中也關切台知園區內的第一公墓用地、台知聽證會計畫進度等。楊文科說，第一公墓除了為台知園區預定地外，縣府近年也多次接獲民眾陳情，關心公墓的遷建問題。

    根據2024年5月21日內政部都市計畫委員會第14次專案小組審議版本，台知園區內第一公墓坐落土地，將規劃為文大用地、道路用地及住宅區。

    民政處表示，自2023年起多次發函竹北市公所，詢問現有殯葬設施研議改善等，並函轉民眾陳情盼望第一公墓遷建等訊息，民政處2024年底發函也提及，第一公墓已被內政部列為應積極禁葬公墓，請盡速辦理該區禁葬、遷葬相關事宜，公所則回覆會持續蒐集地方民意、依據公所施政期程辦理。民政處近期將拜會市公所，討論禁葬、遷葬時程，以及盤點公所轄內殯葬設施量能等。

    對此，竹北市公所回應，第一公墓的禁葬、遷葬相關事宜，涉及市民長遠權益與區域整體發展，公所一向高度重視。但殯葬設施的整體規劃與遷葬推動，應從「大新竹生活圈」的整體視野來審視，此議題已超出單一公所獨立推動的範疇。公所樂見縣府民政處近期擬來訪，屆時將進一步就禁葬與遷葬時程、現有殯葬設施量能等議題，共同研議具體可行的後續作法。

    另縣府產業發展處表示，預計7月上旬辦理聽證前說明會，今年底完成正式聽證會，目前在進行前置作業，持續推動台知園區。

    新竹縣政府表示，根據2024年5月21日內政部都市計畫委員會第14次專案小組審議版本，台知園區內第一公墓坐落土地，將規劃為文大用地、道路用地及住宅區。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府表示，根據2024年5月21日內政部都市計畫委員會第14次專案小組審議版本，台知園區內第一公墓坐落土地，將規劃為文大用地、道路用地及住宅區。 （記者廖雪茹攝）

    對於新竹縣長楊文科要竹北市公所「展現行動力」；市公所回應表示，第一公墓禁葬、遷葬議題已超出單一鄉鎮市公所所能獨立推動的範疇，樂見縣府民政處近期擬來訪，共同研議具體可行的後續作法。 （記者廖雪茹攝）

    對於新竹縣長楊文科要竹北市公所「展現行動力」；市公所回應表示，第一公墓禁葬、遷葬議題已超出單一鄉鎮市公所所能獨立推動的範疇，樂見縣府民政處近期擬來訪，共同研議具體可行的後續作法。 （記者廖雪茹攝）

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