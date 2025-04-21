真人藝閣遊行落幕、評審團與民眾給建議 北港朝天宮：將開會討論精進

廟方與雲林縣長張麗善表揚優勝藝閣。（記者李文德攝）

2025/04/21 14:16

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣「北港朝天宮迎媽祖」的真人藝閣遊行昨圓滿落幕，今年多達63座藝閣參加創下歷年紀錄，由7名文史學者專家組成評審團逐一評審，並提出總評做為參考，總評中肯定今年參加踴躍顯現「北港藝閣」穩定發展，也點出丟東西特別嚴重等建議。朝天宮表示，將擇日開會討論精進。

今年真人藝閣遊行16至20日舉行，多達63座藝閣車一字排開綿延3公里長，藝閣車上的「仙人」們也不時會丟下糖果、餅乾、飾品等結緣小物賜福，更不乏有參與者拋出紅蟳、龍蝦、高麗菜、榴槤等物品，讓民眾為之瘋搶，5天下來估計湧入數十萬民眾參與。

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此次藝閣評比，朝天宮依例由國立空大退休教授蔡相煇等7名文史學者專家組成評審團，逐一對63輛藝閣車評比，除了提出總評外，更也提建議以供明年改進參考。昨評比結果出爐，優勝者可獲1至3萬元獎金及獎牌，由廟方及雲林縣長張麗善表揚優勝藝閣。

評審團總評指出，肯定今年參加藝閣踴躍，63閣創歷年之最，顯現北港藝閣穩定發展，且閣體創作都有歷史典故及創意，能加入燈光、乾冰及升降設計，讓藝閣更具層次感，且裝閣人員有唱曲演出、傳統音樂配樂也彰顯藝閣之美。

評審團建議，非藝閣車輛應約束不要加入行列，且今年丟物品特別嚴重，應予約束。此外藝閣司機亦是審美一部份，可有簡易具整體性衣帽為一。此外部分裝閣人員服裝應與史實配合。

不少民眾們對於今年藝閣給予極大肯定，但也建議有部分藝閣車有出現不當行為，甚至丟如貼身衣物等不合宜的結緣品，也有民眾拿起籃子、漁網搶結緣品等，希望廟方精進。

朝天宮表示，針對評審及民眾給予的意見，將擇日邀集相關人員開會討論精進辦法，期待明年活動能夠更盡善盡美。

今年北港真人藝閣遊行共63座，創歷年之最。（記者李文德攝）

今年北港真人藝閣遊行共63座，創歷年之最。（記者李文德攝）

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