新北5/2~18「府中醉夏趴」 週末睡飽出門聽音樂享酒食

首屆「府中醉夏趴」5月2日至18日連續3週的五、六、日，將於板橋區府中廣場舉行。（記者董冠怡攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2025/04/21 14:05

〔記者董冠怡／新北報導〕首屆「府中醉夏趴」5月2日至18日連續3週的五、六、日，將於板橋區府中廣場舉行，主打異域醉香、繽紛微醺、泡沫時光3大主題，集結美食、音樂與啤酒，並與周邊餐酒館合作推出消費集章活動，5月18日前集滿2個印章，就能至活動現場兌換酒品（含無酒精飲料）兌換券。

新北市副市長陳純敬表示，市轄精釀啤酒產業蓬勃發展，產業量能佔全國近2成，隨著時序進入春夏，戶外活動日漸增加，趁著週末呼朋引伴或與家人出門同樂。活動期程為5月2日至4日「異域醉香」、9日至11日「繽紛微醺」、16日至18日「泡沫時光」，週五下午5點至晚上9點、週六及週日則是下午3點至晚上9點。

請繼續往下閱讀...

市府經濟發展局長盛筱蓉指出，4月21日至5月18日有「跑吧Cheers！微醺護照」集章活動，可至活動官網查詢護照領取地點，並至合作店家消費即可蓋章，集滿2間店家的印章，可前往活動現場獲得限量酒品兌換券，串聯活絡街區商圈。

經發局補充，主題活動橫跨勞動節、母親節、世壯運期間，除了飲品還有炭烤、串燒、炸物、點心甜品等攤位及餐車、串場小遊戲，另邀多組音樂表演團體或歌手演出，像是R&B靈魂系創作歌手LINION（5月3日）、入圍2024年金音獎最佳新人Andr（5月10日）、千禧電幻風格的女聲E1and（5月17日）等。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「府中醉夏趴」今天舉行記者會。（記者董冠怡攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法