美國擬調高藥品關稅 衛福部啟動3因應對策

美國研擬調高藥品關稅，外界憂心可能衝擊我國藥品進口與供應穩定，衛福部已啟動相關因應機制。（美聯社）

2025/04/21 14:02

〔記者林惠琴／台北報導〕美國研擬調高藥品關稅，外界憂心可能衝擊我國藥品進口與供應穩定，衛福部再次強調，已啟動相關因應機制，包含從強化預警、藥價彈性調整、提升供應鏈韌性等多方面著手，全力確保臨床用藥無虞，保障民眾醫療權益。

食藥署副署長王德原表示，食藥署已建立藥品短缺處理機制、制定必要藥品清單等，當發現藥品有短缺之虞，即啟動調查與評估，必要時請替代藥品廠商增產、公開徵求專案進口或製造等。針對美國生產藥品，已完成盤點，並函請相關許可證持有商確實掌握國外供應情形及提升國內藥品庫存。此外，對於罕藥、抗腫瘤藥、生物製劑等重要藥品，亦加強主動追蹤，確保民眾用藥無虞。

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王德原也指出，為降低藥品對單一來源原料藥的依賴，食藥署持續鼓勵藥廠增加原料藥來源、強化原料儲備，並透過專案輔導與加速審查機制，協助業者加快取得藥品許可證。

至於健保藥價方面，健保署醫審及藥材組組長黃育文指出，短期已針對可能受影響藥品進行清單盤點，如因全球供應鏈生態改變致生產成本遽增，廠商可依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條、第35條規定提出價格調整建議，以維持合理價格與市場穩定。長期則將持續推動學名藥與生物相似性藥品使用，並支持新藥於國內在地製造，以提升我國製藥產業韌性與自給能力，確保藥品穩定供應。

因應國際情勢瞬變，食藥署及健保署強調，將持續強化藥品供應鏈韌性，以確保藥品穩定供應，保障國人健康權益。

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