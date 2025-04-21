鐵道攝影徵件比賽獎項總值60萬！最大獎5萬元+鳴日廚房遊程

交通部觀光署「台灣鐵道觀光之美攝影徵件活動」開跑。（觀光署提供）

2025/04/21 14:02

〔記者蔡昀容／台北報導〕為推廣低碳旅遊的鐵道觀光，交通部觀光署舉辦「鐵道風景線 在旅途的路上—台灣鐵道觀光之美」攝影徵件活動，邀請民眾以旅人視角捕捉鐵道沿線風情，總獎項價值超過60萬元，最大獎為5萬元現金加上觀光列車「鳴日廚房」兩天一夜行程。

台灣的鐵道系統，包括高速便捷的高鐵、歷史悠久的台鐵、都市內短途的捷運與輕軌、承載農村記憶的糖鐵以及穿梭山林的林鐵，各自有其文化及發展脈絡。

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觀光署舉辦鐵道攝影徵件活動，邀請專業攝影、觀光與鐵道領域相關專家組成評審團，將以「主題關聯性與故事性」、「鐵道文化呈現」、「觀光元素表現」、「構圖技巧與攝影風格」四大面向進行評分。

比賽獎項總價值超過60萬元，最高榮譽「署長獎」將頒發雙人「鳴日廚房」觀光列車兩天一夜行程、5萬元獎金及獎盃，此外還有首獎、二獎、三獎、特優、優選與佳作等多個獎項，得獎者還可獲得列車模型與觀光列車體驗行程。

觀光署表示，得獎作品將擇優於「2025台日觀光高峰論壇」展出，後續也有赴國內外相關展出之機會。期待讓更多人認識台灣鐵道旅遊魅力，推廣沿線文化、歷史、自然風光、生態與生活故事，吸引國內外旅客走訪台灣鐵路沿線景點及相關遊程。

活動徵件即日起至5月8日中午12時，於徵件平台（https://bhuntr.com/tw/competitions/k80ekhrk4ad6tikkuk）接受線上投稿。每位參賽者至多可報名提交5件作品，須為2023年1月1日至2025年5月8日所拍攝之原創數位照片，並需符合徵件規定尺寸與格式。每件作品需附上50至100字介紹說明。

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