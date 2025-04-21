大阪世界萬國博覽會高雄不缺席 組60人「國際觀光隊」吸客

大阪世界萬國博覽會高雄不缺席，「高雄國際觀光隊」飛往日本。（記者葛祐豪翻攝）

2025/04/21 14:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2025日本大阪世界萬國博覽會，高雄不缺席！高雄市觀光局組成60人國際觀光隊，除拜訪當地航空業者、旅行社等，並將舉辦「2025高雄日本關西地區觀光推介會」，吸引更多日客來高雄。

高雄市觀光局長高閔琳表示，去年（2024年）日本赴台人次近132萬，為來台最大客源國，雖年增32%，僅恢復疫前6成；其中來高雄住宿約為21萬人次，較前一年成長31%，但也僅疫前6成，顯示仍具高度成長空間。

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適逢大阪萬國博覽會開幕首月，預期吸引大量海外旅客造訪，高雄市觀光局特別邀集高雄在地觀光業者，包含公協會、飯店、旅宿、餐飲、伴手禮等業者近60名，組成「高雄國際觀光隊」，並攜手農業局，前往大阪推廣高雄觀光資源與農業特色。

「高雄國際觀光隊」除拜訪駐大阪經濟文化辦事處、大阪觀光局、日本旅行業協會（JATA）及當地航空業者、旅行社等，並將於4月22日舉辦「2025高雄日本關西地區觀光推介會」，結合日本網路流行語，訂定行銷主軸「Kaohsiung かいわい · 高雄界隈」，打造屬於日本旅客的「高雄圈」，吸引更多日客來高。

觀光局指出，高雄與日本文化互相交流影響，推動日本旅客出國，關鍵在於讓首次出國的年輕族群及「團塊世代」海外旅遊能首選高雄。「界隈」（kaiwai）是日本Z世代流行語，指的是某個特定範圍或領域的圈子，常用來描述擁有共同興趣的社群圈；此次以「Kaohsiung かいわい·高雄界隈」作為推廣主題，強調高雄豐富的美食、文化、藝術及自然景觀，拉近與日本年輕族群的距離。

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