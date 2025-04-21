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    高市明燈慈善會攜手獅子會 跨海捐贈澎湖5鄉1市邊緣戶禮券

    高雄明燈慈善會與國際獅子會共同捐贈邊緣戶禮券，由馬公市長黃健忠代表接受。（記者劉禹慶攝）

    高雄明燈慈善會與國際獅子會共同捐贈邊緣戶禮券，由馬公市長黃健忠代表接受。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/21 13:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕長期捐贈澎湖社會邊緣戶禮券的社團法人高雄市明燈慈善會，今年與國際獅子會300E-2區合作，2大慈善團體攜手關懷地方弱勢族群，並將禮券金額由每戶1000元提高至3000元，更增加天主教惠民啟智中心及澎湖家扶中心，金額達百萬元，今（21）日分別前往馬公市公所、湖西鄉公所捐贈。

    此次愛心活動列車，由社團法人高雄市明燈慈善會理事長徐仲欣、澎湖分會會長林恭席，以及國際獅子會300E-2區理事長顏志祥等人共同推動。2會長年致力於公益，秉持「取之社會、用之社會」的精神，積極回饋地方，讓社會更加和諧溫暖。透過這次活動，再度展現無私奉獻的情懷，以實際行動幫助弱勢家庭度過難關，也希望籍由此善舉讓慈愛的火炬，永照人間。

    馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中，都對此善舉表達由衷感謝，並出席活動，以行動支持公益。2人都呼籲更多企業與團體能夠共同響應慈善活動，為社會注入更多關懷與正能量，一同攜手打造溫暖、充滿愛的社會。

    此次國際獅子會300E-2區與社團法人高雄市明燈慈善會澎湖分會攜手合作，舉辦發放澎湖縣五鄉一市邊緣戶禮券社會服務共305戶（每戶3000元），並捐助澎湖家扶中心4萬5000元、惠民啟智中心4萬元，合計捐贈金額達100萬元。

    高雄市明燈慈善會與國際獅子會善款，由湖西鄉長陳振中代表接受。（記者劉禹慶攝）

    高雄市明燈慈善會與國際獅子會善款，由湖西鄉長陳振中代表接受。（記者劉禹慶攝）

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