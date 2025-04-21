新亮點！太平雲梯週末夜光雕影音秀發揮聚客能量

太平雲梯週末夜迷人的光雕影音秀。（阿管處提供）

2025/04/21 13:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕營運邁入第8年的嘉義縣梅山鄉太平雲梯，獲選為交通部觀光署的「台灣觀光100亮點」，為增加太平雲梯的觀光量能，阿里山國家風景區管理處（下稱阿管處）斥資打造太平雲梯光雕影音體驗場域，3月28日點燈後於每週末夜上演燈光秀，啟用之後已成為觀光新亮點，帶動晚餐、住宿夜經濟。

阿管處副處長伍哲宏指出，太平雲梯從早到晚有不同風情，雲霧繚繞時彷彿漫步雲端，黃昏時夕陽餘暉映照山巒，入夜後則沉浸在唯美的百萬夜景中，阿管處次以太平雲梯建築為基礎，搭配遠眺璀璨嘉南平原夜景之特色，設計及打造全新光雕影音體驗場域，運用5種氛圍音樂搭配光影節奏變化，為遊客帶來嶄新的視聽覺饗宴及夜間體驗。

請繼續往下閱讀...

太平村長嚴清雅表示，太平雲梯週末夜光雕影音秀，每週六夜間營運時間為18時至20時30分，啟用之後吸引不少人上山體驗海拔1000公尺的耀眼炫目燈光秀，讓太平聚落的精彩活動從白天延續至夜晚，太平與周邊風景區的民宿住房率明顯提升，各種小吃生意也是強強滾，充分發揮聚客的能量。

嘉義太平雲梯每週末夜登場的光雕影音秀。（阿管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法