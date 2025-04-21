北捷與東京巨蛋簽署友好協定 蔣萬安強調3個重要意義

蔣萬安說與東京巨蛋簽訂友好協定後，接下來將在經營管理方面、合作上互相借鏡。」（記者林正堃攝）

2025/04/21 13:59

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北捷運與株式會社東京巨蛋今（21）日簽署友好協定，正式啟動台北小巨蛋首度跨國結盟，未來雙方將深化友好關係，共同促進藝文、體育、娛樂及商業發展與技術經驗上的合作。台北市長蔣萬安表示，去年參訪東京巨蛋時獲得會長北原義一熱情接待，相信在國際動蕩的情勢中，彼此的交流更能深化情誼。

東京巨蛋自1988年3月18日營運至今，為日本東京都文京區多功能體育館，館內擁5.5萬席座位，堪稱日本首座巨蛋型球場。除了巨蛋球場外，周邊包括野球博物館、飯店、演唱會、展場及滑輪場等，由日本三井不動產集團旗下株式會社東京巨蛋經營管理。

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株式會社東京巨蛋會長北原義一直言，北捷與東京巨蛋同為台灣與日本代表性的營運者，此次締結友好協定，象徴雙方邁向更緊密的合作關係，不僅推廣兩國藝文活動發展，更在世界展現台日攜手合作的成果，未來將持續深化藝文、體育及觀光等領域的交流。

台北捷運公司董事長趙紹廉指出，株式會社東京巨蛋除了經營日本首座巨蛋球場，並涵蓋飯店及大型商場等，與北捷經營軌道、台北小巨蛋、貓空纜車、兒童新樂園、北投會館、多目標大樓等多元經營有著高度相似，而株式會社東京巨蛋的卓越管理與創新，均值得北捷學習。

蔣萬安致詞表示，去年5月參加世界城市峰會論壇時，特別安排參訪株式會社東京巨蛋的行程，北原會長親自接待並向他分享經營東蛋30年的心得，而他也邀請北原會長前來台北參訪；另適逢台北大巨蛋迎來首場演唱會，北原會長也派同仁來台北，並對親子友善空間、無障礙設施給予贊賞。

蔣萬安說，台北小巨蛋除了可以容納1萬5千人，也有國際標準的溜冰場、周邊有百貨商場，並強調此次簽約有三個重要意義，鑒於民眾過去稱羨日本東京有巨蛋和山手線，因此上任後全力推動台北大巨蛋完工啟用及舉辦演唱會，同時打造台北首都捷運環狀線，與東京巨蛋簽訂友好協定後，接下來將在經營管理方面、合作上互相借鏡。

台北捷運與株式會社東京巨蛋簽署友好協定，正式啟動台北小巨蛋首度跨國結盟。（記者林正堃攝）

北捷與株式會社東京巨蛋今簽署友好協定，正式啟動台北小巨蛋首度跨國結盟。（記者林正堃攝）

北捷與株式會社東京巨蛋今簽署友好協定，正式啟動台北小巨蛋首度跨國結盟。（記者林正堃攝）

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