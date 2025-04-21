紅十字會攜手東吳大學培育專才 3年學分費全免

紅十字會會長潘維大（左）攜手東吳大學校長詹乾隆（右）共同培育國際人道專業人才， 並提供3年學分費全免誘因。（圖由東吳大學提供）

2025/04/21 13:45

〔記者林曉雲／台北報導〕根據聯合國最新統計，在氣候變遷及區域衝突挑戰下，今（114）年有超過3億人需要援助，具備國際人道的專業人員已成為全球不可或缺的人才。中華民國紅十字會與東吳大學今（21）日簽署合作意向書，將共同培育國際人道專業人才，3年學分費全免。

簽署儀式由紅十字會會長潘維大和東吳大學校長詹乾隆代表簽署，雙方在初期3年的合作期間，將攜手推動「國際人道法」與相關領域的教育與人才培育，為東吳大學法學院碩士在職專班學生，提供理論與實務並重的發展機會。

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根據合作意向書，紅十字會將提供參與計畫的學生3年全額學分費補助，並指定4門必修課程，由東吳大學提供教學設施與學術支持，紅十字會則負擔授課師資的鐘點費，學生的畢業論文則須與「國際人道法」相關，並經紅十字會書面核備，確保研究方向符合實務需求。

潘維大表示，紅十字會秉持「人道、公正、中立、獨立、志願服務、統一、普遍」基本原則，積極參與國際人道法的推廣與執行，與東吳大學的合作，不僅是產學合作的典範，也是紅十字會與高等教育界攜手推動人道精神的重要里程碑，他曾任東吳大學前校長，深知東吳學生在人文素養與專業能力上的優勢，期待未來能讓更多學生參與國際人道事務，在學術與實務領域發揮影響力。

詹乾隆表示，東吳大學長期關注社會責任與人文關懷，透過教育與研究，培育具專業知識與人道精神的人才，「國際人道法」不僅是法律學科的一部分，更是全球和平與人權保障的關鍵基石，與紅十字會的合作，讓學生能結合理論與實務，發揮影響力，成為推動人道工作的關鍵力量，期許雙方未來深化合作，為社會培養更多具備國際視野的優秀人才。

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