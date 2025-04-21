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    台南最強考運祈福導覽5/3登場 1公里走訪5廟文昌、拜24司

    超人氣「最強考運散策導覽路線」報名加碼送功名疏文、椪餅及考試專用鉛筆等。（台南市觀旅局提供）

    超人氣「最強考運散策導覽路線」報名加碼送功名疏文、椪餅及考試專用鉛筆等。（台南市觀旅局提供）

    2025/04/21 13:25

    〔記者王姝琇／台南報導〕最強考運祈福導覽即起開放線上報名，總計120個名額，邀考生與家長踴躍參與，與神同行，為即將到來的考試加持好運，加碼送功名疏文、椪餅及考試專用鉛筆等。

    正值考試旺季，南市觀旅局規劃專業雙人導覽，帶領遊客參訪台南重要的國定古蹟及文昌廟宇，包括祀典武廟五文昌帝君、赤崁樓文昌閣魁星爺、大士殿魁星爺、三山國王廟韓昌黎（韓愈）及文昌帝君，最後前往全台首邑縣城隍廟，參拜主考官24司，為學子們祈求學業進步、考試順利。

    超人氣「最強考運散策導覽路線」今天起開放線上報名，活動將於5月3至24日每週六舉辦，共計4梯次，總計120個名額。市長黃偉哲表示，這條祈福導覽路線，讓考生在備考之餘，不僅能透過參拜獲得精神上的鼓勵，也能感受台南豐富的文化底蘊。

    導覽路線位於赤崁樓文化園區，涵蓋有度小月擔仔麵、武廟肉圓、呷霸浮水魚羹、義豐冬瓜茶，及百年舊永瑞珍與舊來發餅舖等特色美食，考生不妨藉機嚐美食，放鬆心情、增強考試戰鬥力。

    觀旅局長林國華補充，每逢考試前夕舉辦的「最強考運散策導覽路線」廣受考生與家長好評，今年再度推出，讓學子們在走訪1公里的散策旅途中，感受台南豐厚的文化與信仰能量；觀旅局更貼心準備「功名疏文」、椪餅及考試專用鉛筆要送給報名考生，助攻金榜題名。

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