竹縣4大景點入選觀光100亮點！推優惠力拚800萬人次遊客

尖石司馬庫斯的Yaya巨木。（記者廖雪茹攝）

2025/04/21 13:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉湖、五峰張學良文化園區、尖石青蛙石步道及司馬庫斯4大景點，入選交通部觀光署推動的「台灣觀光100亮點」活動；為強化旅遊品牌，縣府今（21）日舉辦「新竹縣觀光100亮點旅遊推介會」，與各大觀光產業團體攜手合作，推出4大景點遊程建議及店家優惠的「旅遊護照」，還有集章換皮皮獅徽章活動，力衝今年的觀光人數突破800萬人次。

推介會吸引了新竹縣觀光協會、民宿協會、旅館商業同業公會、遊樂業者、商圈及休閒農業區等近20家旅行社，以及台灣旅行業國民旅遊發展協會、台灣觀巴協會及入境旅遊協會的理監事到場交流。

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縣長楊文科表示，新竹擁有豐富的自然景觀和深厚的人文底蘊，而此次入選的四大景點各具特色，從峨眉湖的湖光山色，五峰張學良文化園區的歷史風情，再到尖石青蛙石步道的生態魅力，及擁有千年神木的司馬庫斯，每一個景點都有獨特的魅力。

楊文科說，新竹縣的觀光人數去年達734萬人次，今年目標是往上提升到800萬人次，未來縣府也將透過資源整合、推動行銷方案與舉辦特色活動，提升新竹縣觀光品牌力，吸引更多國內外遊客造訪，邀請大家前來享受新竹縣的好山好水。

縣府交通旅遊處長陳盈州指出，縣府自4月起已陸續邀約媒體及國內外旅行社實地踩線，各亮點專屬行程將陸續上架，5月20日將推出「旅遊護照」，內含四大景點的一日遊與二日遊行程建議，並提供近30家店家優惠資訊，還有集章活動，可兌換皮皮獅紀念徽章，讓遊客根據自己的喜好規劃行程。

另配合觀光署「環島月月Party」活動，新竹縣9月擔任「主打星」，將響應推出優惠券活動，於9至10月入住指定合作旅宿，即可獲得青蛙石天空步道門票50元優惠券及峨眉湖遊艇150元搭乘折抵券，數量有限，送完為止。活動詳情可參見新竹縣旅遊網觀光100亮點活動專區。

新竹縣峨眉湖擁有湖光山色的景致。（記者廖雪茹攝）

五峰張學良文化園區。（記者廖雪茹攝）

尖石青蛙石步道。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府今（21）日舉辦「新竹縣觀光100亮點旅遊推介會」，與各大觀光產業團體攜手合作，推出四大景點遊程建議及店家優惠的「旅遊護照」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科表示，為了推廣新竹縣亮點觀光，強化旅遊品牌，縣府與各大觀光產業團體攜手合作，推出四大景點遊程建議及店家優惠的「旅遊護照」，還有集章換皮皮獅徽章活動。（記者廖雪茹攝）

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