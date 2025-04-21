閒置校舍再活化！雲林新生國小鹿北分班華麗變「雜食糧學教育推廣中心」

新生國小、鹿北社區與朝揚科大USR團隊合作，將鹿北分班活化為雜食糧學教育推廣中心。（記者李文德攝）

2025/04/21 13:17

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣元長新生國小鹿北分班，因應少子化2017年已無學生就讀，此後閒置約8年，今年由校方、鹿北社區與朝陽科技大學USR團隊展開共學計畫合作，將把廢校活化為雜食糧學教育推廣中心，今（21日）正式揭牌啟用。計畫總主持人錢偉鈞表示，盼帶動地方農業創新並結合國小端科學教育，達成青銀共學目標。

新生國小學區有鹿北、鹿南、卓運、瓦磘及新吉村第1.2鄰，1955年因應鹿北村民眾就近入學設立鹿北分班，主要為1至3年級各1班，4年級後分班學生需到距離2.3公里的校本部就讀，經1983年校舍重建後，因近年少子化，2017年鹿北分班已無學生到此就讀，改到校本部入學，教育部在2019年同意備查新生國小鹿北分班停辦案，校舍也移撥公所轉給社區使用。

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錢偉鈞表示，朝陽科大社會責任實踐計畫團隊早在2023年起，先與鹿北社區展開合作，除針對當地農業提供防治工作，更關心社區長者等，在得知鹿北分班閒置已久，因而與社區、新生國小合作，創立「雜食糧學教育推廣中心」，更分健康安心農耕、耕作成果展示、社區共享共好、特色分享4大主軸。

錢偉鈞指出，由於鹿北社區農業型態主要耕作玉米、花生等雜糧，因此將會在中心教導村民農業安全、蟲害防治，也會協助當地農民進行農藥檢測等，再結合當地特色業者合作，讓中心能成為行銷管道之一。此外也會邀請國際學生教導新生國小學生科學知識，進一步也讓長者、學童達到「青銀共學」目的。

元長鄉長李明明表示，期盼舊校舍活化後能成為當地農業深耕、食農教育場域，從學童展開扎根學習，甚至到成人農業教育也能真正落實，公所也將持續協助團隊與新生國小、社區合作，達到共好的目標。

新生國小、鹿北社區與朝揚科大USR團隊合作，將鹿北分班活化為雜食糧學教育推廣中心。（記者李文德攝）

新生國小、鹿北社區與朝揚科大USR團隊合作，將鹿北分班活化為雜食糧學教育推廣中心。（記者李文德攝）

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