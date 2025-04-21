嘉義仁義潭、蘭潭水庫合計蓄水量 將跌破1500萬噸

仁蘭潭水庫底泥乾涸進度落後，目前還無法進行清淤作業。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/21 13:05

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕近期春雨降雨量不如預期，嘉義仁義潭與蘭潭兩座水庫入不敷出，其中為清淤做準備的仁義潭水庫蓄水率剩34.3%，蓄水量為847.96 萬噸，蘭潭水庫蓄水率72.9%、蓄水量672.34萬噸，兩水庫蓄水量合計1520.3萬噸，在管控用水的情況下，水情還算穩定。

自來水公司第五區管理處副處長蕭博元指出，仁義潭原本預計4月份要進行清淤作業，為讓庫底淤泥乾枯以利後續清淤工作，因而從3月上旬就開始將仁義潭的蓄水輸送至蘭潭蓄存，但之後間續下了幾場雨，致底泥乾涸進度落後，目前還無法進場作業。

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蕭博元表示，嘉義這兩座民生用水水庫目前的蓄水量雖在安全範圍，但未雨綢繆，在水利署要求下進行管控，首先將嘉義地區每天的民生用水控制在30萬噸，仁義潭與蘭潭每天只出水10萬噸，水上系統支援9萬噸，湖山水庫8萬噸，其餘由其它水源支應。

蕭博元說，雖然仁義潭與蘭潭合計蓄水量即將跌破1500萬噸，但水情比去年穩定，而且在管控出水情況下，今年應不至於亮警告燈，不過面對極端氣候，雨季降雨量不見得可以盡如人意，因而請鄉親仍須節約用水。

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