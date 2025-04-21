台中好孕專車7/1上路 議員批「為德不卒」建議回溯適用

市議員謝家宜（右二）等人認為好孕專車應該讓7月1日前半年的產婦也能申請。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/21 13:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府將在7月推動好孕專車，婦女自孕期起至預產期後6個月，可獲得乘車補助，市議員黃守達、張玉嬿、謝家宜批，台中市的好孕專車原本在元月初推動，但延至七月才推動，已晚了半年，可卻無法回溯到今年元月，根本就是「為德不卒」，既然產後6個內也可補助，為何不回溯至元月生產的產婦？要求市府社會局考慮回溯至今年3月。

社會局長廖靜芝強調，好孕專車的前提是孕婦，在7月1日後生產都可適用，7月1日前生產並不適用，會再研議。

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台中市政府7月1日推「好孕專車」，最高享6000元乘車補助，自孕期起至預產期後6個月，可獲得30趟次，每趟上限200元補助，預估將有1萬1200名孕媽咪受惠，由於要結合醫院、計程車及台中通APP系統，因此今年7月實施。

不過，由於社會局規劃孕婦專車，只要是7月1日之後生產的孕婦都可以，市議員黃守達、張玉嬿、王立任、謝家宜、張芬郁、陳淑華、陳雅惠、陳俞融質疑「好事做一半」。

黃守達表示，台中市的好孕專車比原訂延宕半年，訂出自孕期起至預產期後6個月都可受惠，也就是7月1日之後生產的孕婦都可有補助，在但對於7月1日的產婦卻不能回溯補助，根本就是為德不卒。

黃守達更要求市府要求當好孕專車的計程車，一定要有安全座椅等配備，才能實際滿足產婦帶著寶寶打預防針的需求。

張玉嬿指出，市府「好孕專車」補助採每月分次發放、當月未用即失效，卻未考量孕婦在不同孕期的交通需求差異，導致補助使用不易、資源浪費。要求制度應更具彈性，例如延長使用期限或可累積趟次，讓補助真正符合實際需求、發揮效果。

謝家宜則表示，市府的好孕專車延至7月1日才推動，而7月1日之前生產的產婦就不能享有此優惠，但這些產婦要回診且要帶寶寶打預防針，外縣市都可優惠，市府應考量可回溯今7月1日前半年產婦也享補助。

社會局長廖靜芝表示，好孕專車是針對準媽媽而設計。（記者蘇金鳳攝）

市議員黃守達（中）表示，好孕專車政策做一半，為德不卒。（記者蘇金鳳攝）

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