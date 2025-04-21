鎖定4類違規招牌 新北啟動「招牌新視界」專案整頓市容

新北市工務局啟動「招牌新視界專案」，輔導改善4大類違規招牌廣告，藉此整頓市容景觀並維護公共安全。（記者羅國嘉攝）

2025/04/21 12:56

〔記者羅國嘉／新北報導〕為改善市容景觀並確保行人安全，新北市工務局今（21）日啟動「招牌新視界」專案，針對巨大突出、離地高度不足、鏽蝕及孔雀燈等4大類影響公共安全的違規招牌廣告，採取「先輔導、後拆除」的分階段整頓措施，致力於還給市民清晰視線與整潔街景。

工務局長馮兆麟指出，新北市招牌密集，不少廣告設置未符合法定規範，或因年久失修導致損壞，不僅影響市容，更有視線遮蔽及公共安全疑慮。此次專案結合工務局、違章建築拆除大隊及市民力量，秉持「維護公共安全、視線清晰、市容整齊」三大原則，展現市府整頓決心。

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馮兆麟說明，專案首波將從人流密集、商業活絡的板橋區新海路啟動，該路段連接新莊地區，周邊緊鄰住宅區、新埔國中與眾多店家，具有代表性。初步勘查發現沿線約有上百處招牌廣告納入整頓對象，自即日起張貼勸導單並展開為期30天的輔導期。屆期未改善者將發函限期改善，逾期仍未配合者，將依《建築法》裁罰並命其自行拆除，最終將由違章建築拆除大隊代為處理。

馮兆麟表示，專案以輔導為主，鼓勵廣告使用人合法設置招牌，市府也將提供行政指導協助改善，對於拒不配合者，將依法執行必要處置，未來整頓範圍將優先擴及交通要道、學校周邊及商業鬧區等人流密集地區，持續推動店家招牌合法化，為市民營造安全、清爽、有序的生活環境。

工務局提醒，設置招牌前應留意相關法規，並向主管機關提出設置許可申請，以免違法受罰。相關資訊可至市府工務局網站（https://www.publicwork.ntpc.gov.tw）公寓大廈管理科查詢，攜手守護新北視界與居住安全。

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