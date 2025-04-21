1年500張罰單 彰南路15處「扭扭路口」改善提前5月完工

彰化市彰南路15處路口進行偏心左轉車道及標線調整工程，目前已有7處路口完工，沿線煥然一新。 （記者湯世名攝）

2025/04/21 12:39

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰南路去年共有504件檢舉轉彎或變換車道未依標線指示行駛，被開單的民眾怒轟路口標線與左轉道設計不良，有如行駛在「扭扭大道」，公路局彰化工務段針對15處路口進行偏心左轉車道及標線調整工程，目前已有7處路口完工，其餘路口可望提前在5月底前完工。

15處路口分別是彰南路1段100巷、彰南路1段151巷、彰南路1段215巷、山中街、彰南路1段300巷、彰南路1段328巷、山中街81巷、彰南路2段46巷、三竹路、彰南路2段164巷、彰南路2段254巷、彰南路2段262巷、彰南路2段346巷、彰南路2段512巷、彰南路3段2巷。

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彰化市彰南路最讓用路人詬病之處，就是沿線路口直行與左轉車輛共用1個車道，一旦車輛到了路口要左轉時，後方車輛駕駛就會被迫煞車減速或右切到外車道，碰撞意外就很容易發生；車輛沿路一下內側一下外側，就像「扭扭路」般相當危險。去年彰化市彰南路有504件向彰化警分局檢舉轉彎或變換車道未依標線指示行駛。

公路局彰化工務段長廖志彬則表示，這15處路口位於彰南路1段至3段之間，長約3公里，都施作偏心左轉車道及標線調整，其中已有7個路口完工，完工路段長1.2公里，沿線重鋪柏油與標線劃設，標誌、路燈等設置，整條道路煥然一新；另8個路口原訂8月前完工，在包商加緊趕工下，可望提前在5月底前完工。

彰化市彰南路已有7處路口完成偏心左轉車道及標線調整工程，沿線路面煥然一新。（記者湯世名攝）

彰化警方去年共受理504件彰南路檢舉轉彎，或變換車道未依標線指示行駛。（資料照）

彰南路轉彎或變換車道未依標線指示行駛檢舉，警方去年共受理504件。（資料照）

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