老台東人約會盛地將成極限運動公園 今開工、預計4年完成

池塘、小橋與涼亭，原為台東人約會、打卡聖地。（記者劉人瑋攝）

2025/04/21 12:37

〔記者劉人瑋／台東報導〕經過2年工程會議，去年5月6日會勘，加上體育署5千萬大力贊助，台東極限運動公園今早舉行開工典禮，預計4年後這塊位在台東分局旁的1.8公頃將成為街舞、單車、直排輪及滑板玩家訓練場。玩家們說，直到公園建好後還能趕得上之後奧運。

位在台東分局旁的預定地，在典禮之前為一片長草地，每到夏季夜晚總能為警方帶來不少的蚊蟲，此地深坑雖已埋入蔓草中，卻實為滯洪池，數十年前更是台東人釣魚、約會聖地。議長吳秀華說，當年讀台東女中時，和許多人一樣在此拍照，算當年的打卡與約會聖地，荒廢後終能發揮作用成為極限運動公園。

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建設處說明，極限運動不僅是體能挑戰，更是展現創意、突破自我的生活態度，極限運動公園總面積達1.8公頃，工程採永續、維護生態設計，維持台東市公園綠帶串聯。除了移除不堪使用的舊設施、重新打造滑板場雕塑入口意象、優化人本動線環境，將打造培養極限運動選手的專業標準訓練基地。

場地設有街舞廣場、可供極限單車挑戰Pump Track輪狀車場，及Mini Ramp滑板、極限直排輪相融的練習場，從初階到高階的極限運動玩家，皆能因應地形、道具變化、身體力量與技巧操縱，練習飛越、空中轉體等，讓更多人有機會接觸，滿足從入門到高階玩家的需求。

縣長饒慶鈴宣告新建改造工程正式啟動時表示提到，台東極限運動公園是縣內第一座極限運動標準場域，除了向中央爭取，也自行加碼經費，預計投入約8000萬元，在「舊站特區」區域進行極限運動空間改造，打造台東戶外多元運動，對城市美學、休閒生活品質和全民健康的重視。

台東當地著名街舞老師喬安那（前排右一）生平第一次參加開工典禮。（記者劉人瑋攝）

體育署專委周德倫（後排右五）參與儀式，台東近期也靠體育署補助上億資金興建多處設施。（記者劉人瑋攝）

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