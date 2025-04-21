加點哇沙米多收300！嘉市日料店遭1星負評 公布客人影像鬧上警局互告

嘉市日本料理遭民眾投訴將個資、影像PO上網，店家透過臉書回應是澄清事情原委。（記者王善嬿攝）

2025/04/21 12:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民眾投訴，19日到嘉義市日本料理店「小傑作鰭割烹」用餐，期間追加「哇沙米」芥末2坨，結帳時才知要加價300元，在Google評論一星並分享經驗，店家竟將用餐影像、他們姓名上傳臉書粉專，點閱數破千，認為店家是蓄意報復，不是單純澄清；「小傑作鰭割烹」業者今婉拒受訪，不過在臉書粉專貼文，客人加點2次還打包，同行客人詢問時，也清楚說明是現磨阿里山山葵等資訊，有錄影錄音可受公評，目前雙方各自到嘉義市警局派出所報案提告。

記者找到該間店家，不過店家婉拒受訪。「小傑作鰭割烹」透過臉書粉專說明，已對該客人提告有毀謗故意、散布於眾的意圖，具體事證已提交司法單位，臉書所述是事實，影片沒有攻擊字眼、肉搜、捏造與變更，公布監視器可接受社會公評。

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嘉義市政府消保官黃崇傑表示，目前未收到此件消費爭議調解案，不過依消費者保護法第4條，企業經營者對其提供的商品或服務，應向消費者說明商品或服務的使用方法，提供消費者充分與正確之資訊，尤其加點的商品，消費者可事先詢問清楚且店家也應提供充分且正確資訊，商家如未清楚正確告知價格，消費者可不用支付。

律師嚴庚辰提醒，商家未在商品上標價，客戶結帳時收費可能會違反消費者保護法；店家將消費客人影像沒有打馬賽克、變聲，還將真實姓名上傳網路公審，可能面臨涉及違反個人資料保護法、妨害名譽罪等法律責任。

至於消費者在Google評論店家，嚴庚辰說，只要在言論自由範圍內，評論店家餐點、裝潢、價格等都屬於言論自由保障範圍，然而如評論涉及不實造謠，恐面臨相關法律責任。

「小傑作鰭割烹」業者透過臉書粉專澄清並表示已經提告。（擷取自「小傑作鰭割烹」臉書）

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