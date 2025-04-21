日式飯糰探路高捷設櫃 受委託人鄭小姐：代表老闆感謝用心

日式飯糰被大批民眾熱情下架，中午前就賣光光。（記者李惠洲攝）

2025/04/21 12:26

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕高雄美術館日式飯糰店家遭遇不理性對待，引起大批市民相挺，高雄捷運更力邀店家進駐；飯糰老闆委託友人鄭小姐今（21）日拜訪高捷，實地走訪左營、高雄、美麗島站了解商店街環境，她也代表老闆感謝高捷用心，強調對地點感覺很好、會再跟老闆與高捷討論。

鄭小姐說，很感謝高捷大力贊助，第一時間表態願意提供很棒地點，今天就是來看現場，因為樋口先生是以客人為主，所以這兩天仍忙著製作客戶需要的飯糰，才委託她來看看。

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她說，感覺高捷地下商店很棒，後續會再跟高捷討論，但販售飯糰還需考慮一些問題，包括人力 、製作流程、食安等；這幾天店面有大批客群，這幾天還可現場 購買，但已無法提供電話預約服務，未來轉移店家已經確定，也希望客人會繼續喜歡飯糰。

高捷說明，有許多學生、上班族會搭捷運通勤，高捷考慮到飯糰相當適合通勤族，才留言邀請，今天會陪店家代表陸續到捷運3個車站，分別是高捷左營站、高雄車站、美麗島站現場參觀，並討論哪個位置適合飯糰店設櫃。

高捷表示，商店街本來就需要店家進駐，不論最後飯糰店的決定如何，一切都尊重店家本身意願，高捷想對樋口先生表達台日友好、支持之意。

高捷公司陪同日式飯糰老闆的友人鄭小姐，探訪商店街環境。（記者李惠洲攝）

日式飯糰人氣超高，老闆跟員工忙著包飯糰。（記者李惠洲攝）

鄭小姐說明飯團老闆目前最掛心的，還是大批客人的需求，並代為感謝高捷的貼心。（記者李惠洲攝）

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