高市老人數激增 住宿型長照機構將增至近2萬床

住宿式機構提供長輩多元活動。（高雄市衛生局提供）

2025/04/21 12:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕截至今年3月底，高雄市老年約55萬人，占全市人口比例為20.16%，已近聯合國定義的超高齡社會，粗估其中失能者約11萬多人，需高密度照顧的中重度失能需求長輩約1.8萬人，目前全市住宿型長照機構共1萬6627床，加上籌設規劃中的預估總計可達1萬9771床。

高雄市衛生局指出，面對超高齡社會，包括居家照護、社區日間照護與住宿型長照機構等多元長期照顧需求攀升，目前全市住宿型長照機構共有243家、共1萬6627床，另有23家已申請籌設規劃中，預估將增加3144床，總計達1萬9771床，將高於需求床數1萬8679床。

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衛生局提醒，對有高密度照顧的中重度失能需求者，選擇合法且合適的住宿型長照機構至關重要，民眾應考慮被照顧者的需求、失能等級、家庭經濟狀況，並親自到機構訪視，實際了解與觀察照顧人員素質、服務態度及設施設備，確實掌握機構提供服務的真實狀況。

建議家屬可特別留意注意「合格立案、實地參觀、收費透明詳閱契約及方便探望」4大重點，優先確認機構是否合法立案，並親自到機構觀察住民餐食、床鋪廁所是否乾淨無異味等生活實況，掌握機構真實照護品質。此外評估家庭經濟狀況選擇可負擔費用，詳閱定型化契約書，並挑選距家較近機構，便於探望長輩，維繫情感交流。

衛生局表示，2024年住宿式長照機構及護理之家評鑑結果日前已正式公布，其中有2間住宿式長照機構及3間護理之家被評鑑不合格，衛生局皆已列入輔導追蹤改善，以保障住民照護品質，民眾可上衛生局官網查詢（https://gov.tw/6oN）機構受裁罰評鑑結果、收費標準及裁罰等資訊，作為選擇參考。

住宿式機構強化感染感控實地演練。（高雄市衛生局提供）

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