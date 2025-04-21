去年促成9對！桃園單身聯誼今起報名 限額80人

桃市府單身男女聯誼活動「幸福桃園．愛情結緣」將於6月28日舉辦，4月21日起開放報名、男女各40人，圖為資料照。（民政局提供）

2025/04/21 12:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府單身男女聯誼活動「幸福桃園．愛情結緣」，6月28日將在龍潭區繞山花（三和青創基地）及三水市民活動中心登場，預計男女各40名，較去年多1倍，年滿25歲的單身者、設籍或工作地點在桃園的市民，自4月21日上午8點起至6月3日止可上網報名。

民政局長劉思遠表示，去年的活動廣受好評，40位參與者中成功促成9對佳偶，為回應市民期待，今年擴大參與人數，開放名額從40人增加到80人，希望單身男女能在輕鬆愉快的氛圍中找到有緣人。

請繼續往下閱讀...

民政局表示，為了讓聯誼更具互動性，「桃園民政好厝邊」臉書粉絲專頁同步推出「最讓你臉紅心跳的聯誼遊戲」票選活動，有默契快問快答、戀愛版你畫我猜、撩人土味情話挑戰、兩真一假遊戲，用趣味方式快速掌握對方喜好，增加配對率，獲得最高票的遊戲將納入單身聯誼破冰活動當中。

民政局表示，票選時間從4月21日到4月30日共10天，最終結果將於5月1日公布，鼓勵民眾踴躍參與，活動加碼抽好禮，只要參與投票並至「桃園民政好厝邊」粉專留言並tag好友，即可參加抽獎，獲得K歌藍牙喇叭、冰霸杯等實用好禮。

此外，民政局表示，去年民政局與各大宮廟及區公所合作，組成「脫單助攻隊」，共舉辦12場次單身聯誼活動，共計有591人次參與，成功促成51對佳偶，今年八德及蘆竹區場次在2月14日情人節浪漫舉行，其餘6場聯誼活動由各區公所籌辦中，預計下半年陸續登場。

桃市府單身男女聯誼活動「幸福桃園．愛情結緣」將於6月28日舉辦，4月21日起開放報名、男女各40人，圖為資料照。（民政局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法