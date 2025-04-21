到台北省20分鐘！捷運三鶯線開箱畫面一次看 出站到新北市美術館

新北捷運三峽鶯歌線即將於年底完工，列車開放媒體拍攝。（記者陳奕劭攝）

2025/04/21 12:11

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北捷運三峽鶯歌線目前正進行動態整合測試，列車進入「模擬營運情境的全自動無人駕駛階段」，市長侯友宜今天（21日）到三峽站（LB06）乘坐捷運至鶯歌車站（LB08），掌握列車測試情形。侯友宜表示，目前工程進度85.51％，預計今年底完工，通車後從三峽、鶯歌到台北市節省20分鐘，還能出站就到新北市美術館。

侯友宜表示，捷運三鶯線是新北市府第一條自辦的中運量捷運，全長14.29公里，起點頂埔站（LB01）銜接捷運板南線，路線橫跨土城、三峽、鶯歌，通車後市民到台北市可節省約20分鐘通勤時間，三鶯線未來要延伸至桃園八德段，串接桃園捷運綠線，打造北北桃捷運生活圈。

請繼續往下閱讀...

他指出，捷運三鶯線正進入測試最重要關卡，優先段「模擬營運情境的全自動無人駕駛測試」，模擬正常營運模式下的自動駕駛，包含月台門自動開關、到站停準度、列車間的自動加減速、自動列車監控及號誌系統整合測試等，預計10月全線動態測試，朝今年底完工目標邁進。

市府捷運工程局長李政安說明，目前12座車站正在裝修、水環與系統機電共同作業，月台門、自動收費閘門也逐站的安裝完成，測試功能順暢，待三鶯線列車完成10幾萬項機電系統靜動態測試項目與穩定性測試後，報交通部審查並進行履勘，確認安全無虞後即可通車。

市議員卓冠廷表示，他在搭乘三鶯線中發現，轉彎過程中明顯聽到輪軸之間的摩擦聲，捷運周遭的隔音牆設置不夠，若萬一意外發生，車輛跟行控中心能否及時通知警察與保全處理？這些是三鶯線通車前，市府應該要用心處理好的課題，希望加緊腳步。

江怡臻說，捷運三鶯線是地方殷切期盼的大眾運輸，在地人最常問的是，三鶯線何時完工、何時通車，如今捷運夢終將要再實現。她指出，三鶯線通車後不僅串聯土城、三峽、鶯歌生活機能，比如能吸引更多優質醫師與護理師到恩主公院服務。

市長侯友宜一行人乘坐捷運三鶯線列車，對於列車性能感到滿意。（記者陳奕劭攝）

市長侯友宜視察捷運三鶯線，模擬持悠遊卡進入車站。（記者陳奕劭攝）

新北捷運三峽鶯歌線目前正進入動態整合測試，圖為捷運三峽站外觀。（記者陳奕劭攝）

新北捷運三峽鶯歌線目前正進入動態整合測試，捷運車廂內座椅供人乘坐。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法