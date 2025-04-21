彰化虎山巖今年第1朵金針花開在這天？園主：呼之欲出

花壇虎山巖金針花園區已出現爆滿花梗，今年可望迎來大爆發。（資料照）

2025/04/21 12:20

〔記者湯世名／彰化報導〕第1朵金針花何時開？交通部觀光局參山國家風景區管理處在粉絲專頁，舉辦留言預測彰化縣花壇鄉虎山巖第1朵金針花開日期活動，吸引爆滿網友留言預測，有眼尖民眾發現，園區有兩株花苞已呈現泛黃，極可能22日會同時開出2朵金針花，黃姓園主也預測金針花已呼之欲出，可能會與去年一樣開出2朵花。

參山國家風景區管理處2023年首度舉辦猜第1朵金針花開花時間，掀起熱潮，當時第1朵金針花是在4月19日開出；2024年第1朵金針花則是在4月7日開出，且還是同時開出2朵的「姐妹花」。

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民眾只要到參山國家風景區管理處粉絲專頁按讚+追蹤，在留言處tag兩位好友，再寫下金針花何時會開出第1朵，猜測時間在4月20日至5月1日之間。開花日為預測活動截止日。凡是猜中第1朵花開日期，都有機會抽中喔熊2D悠遊卡（2名）、喔熊賓果遊戲組（3名）。

攝影師米諾斯今天PO出照片，金針花園區出現1株金針花，引發熱烈討論，有民眾興沖沖的說「今年第1朵金針花開了」，不過他說，其實這朵是「台東六號」搶先一步開花，園區主要種植的則是台東七號，兩者花色不同，屬於不同品種。

米諾斯表示，目前金針花園區已出現爆滿花梗，每個花梗裡面有好幾個花苞，代表今年即將迎來大爆發，最高峰時可望有30萬朵黃澄澄的金針花海搖曳，屆時可望吸引爆滿遊客入園；至於第1朵金針花，由於園區已有2朵呈現泛黃，預料最快明天（22日）會同時開出；黃姓地主則說，今年花梗很多，花況相當樂觀，可望比去年更漂亮。

花壇虎山巖金針花今年可望迎來大爆發。（資料照）

花壇虎山巖金針花苞已呈現泛黃，第一朵花極可能會落在4月22日。（圖由米諾斯提供）

花壇虎山巖台東七號第一朵金針花還未開，台東六號金針花今天率先開花暖身。（圖由米諾斯提供）

花壇虎山巖金針花花梗中有爆量花苞，可望迎來大爆發。（圖由米諾斯提供）

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