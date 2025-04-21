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    謝謝特教老師付出！ 教育部接受報名表揚久任、績優人員

    國立勤益科大資源教室輔導員施妤卉曾獲教育部表揚，她期許繼續為特教孩子和家長努力下一個20年。（取自教育部官網）

    國立勤益科大資源教室輔導員施妤卉曾獲教育部表揚，她期許繼續為特教孩子和家長努力下一個20年。（取自教育部官網）

    2025/04/21 12:04

    〔記者林曉雲／台北報導〕特教人員的小小付出，就可能改變特殊孩子的未來，藉由老師的輔導、輔具的支持，結合各方面的特教資源，改善身心障生的障礙程度、能力得以提升，是特教人員最大的成就，而為肯定大專校院特殊教育服務人員與學校的貢獻，教育部舉辦「114年度大專校院特殊教育服務表揚計畫」，即日起至114年4月30日止接受報名。

    教育部學務特教司科長謝昌運說明，表揚對象有3類，包括「特殊教育服務久任人員」，服務年資分為10年、20年及30年，及「大專校院特殊教育服務績優人員」與「大專校院特殊教育特色學校」。

    謝昌運表示，為了強化特殊教育相關人員榮譽感，促進經驗傳承，教育部預計於今年8月結合「大專校院資源教室新進輔導人員工作研習」舉行公開表揚，期望藉由表揚活動，建立新進人員投身特教實務工作的標竿，得以學習仿效，共同提升特教工作服務品質及傳承寶貴經驗，並匯聚更多關注特殊教育的力量，共同營造自發、互助、共好教育環境。

    國立勤益科大資源教室輔導員施妤卉曾獲頒殊榮，她坦言這份工作無法升遷也難加薪，所有考評獎勵都無關，對弱勢族群的工作也盡是充滿挫折、無力和欠缺成就感，但她認為這份工作是她的天職，專業和能力恰好適合做此份工作，很能理解學生和家長的表達與情緒困擾，即時協助處理，致力於打破特殊教育學生諸多不行、不能、不便等設限觀念，期許有能量一直繼續積極並持續努力下個20年。

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