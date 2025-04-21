栽種面積翻3倍！ 高粱收入保險受理到5月底 農業部提高5成保費補助

國內高粱栽種面積呈現增加趨勢。（資料照）

2025/04/21 11:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨農業部透過讓金門酒廠與農會簽訂高粱契作，國內高粱栽種面積穩定增加，從2022年約900公頃，增加到2024年約2700公頃，為更穩定契作農民收入，農業部農金署推動高粱收入保險，最新一期高粱收入保險受理期間為即起到5月底止，一半保費將由農業部提供補助。

金門酒廠推出的「一穀作契」高粱酒使用國產高粱，推出以來深受歡迎，其中國產高粱原料則由農業部協助金門酒廠與各產地農會契作，價格去年更從每公斤21元調漲為25元，讓栽種面積呈增加趨勢，農糧署雜糧特作組組長莊岳峰表示，高粱栽種面積從2022年剛開始推動契作的900公頃一路增加，2023年栽種面積約1800公頃，2024年達2700公頃，另高粱和硬質玉米會輪流種植，受去年3個颱風影響，及硬質玉米收穫時程延後影響，今年上半年高粱栽種面積可能會微幅下降。

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極端氣候愈趨頻繁，為讓契作的高粱農民更有保障，農金署在台灣本島的7縣市桃園、新竹、苗栗、台中、雲林、嘉義縣、台南還有金門縣試辦高粱收入保險。

農金署表示，高粱收入保險的理賠標準以每公頃基準收入（產量*保障程度*價格）與每公頃實際收入之差額計算，高粱收入保險提供95%及85%兩種保障程度方案供農民選擇，保費每公頃分別為6675元及3165元，農業部提供5成保費補助，部分縣市政府亦加碼補助，農民負擔相對減輕。

農金署說明，台灣本島於2022年到2024年第一期作因受豪雨及颱風等災害影響，造成高粱單位面積產量減少，出險理賠逾3828萬元。

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